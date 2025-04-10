Promosyon rekoru kırıldı... 105 bin TL maaş promosyonu aldılar

Ankara Valiliği, maaş promosyonu konusunda Türkiye genelinde rekor niteliğinde bir anlaşmaya imza attı. Yapılan anlaşmaya göre, valilik bünyesindeki personel için 3 yıllık dönem kapsayacak şekilde toplamda 105 bin TL tutarında promosyon sağlandı.

Anlaşma kapsamında personele tek seferde 100 bin TL nakit ödeme yapılacak. Buna ek olarak 5 bin TL para puan da verilecek. Böylece çalışanların hesaplarına toplamda 105 bin TL promosyon yansıtılacak.

Bu anlaşmayla birlikte Ankara Valiliği, kamu kurumları arasında en yüksek promosyon ödemesi yapan kurumlardan biri olarak dikkat çekti.