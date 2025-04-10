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Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,27 yükselişle 9.579,11 puandan açıldı. Bankacılık sektörü en çok kazandıran oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2025 10:00, Son Güncelleme : 10 Nisan 2025 10:07
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 3,27 yükselişle 9.579,11 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 303,61 puan ve yüzde 3,27 artışla 9.579,11 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 4,25, holding endeksi yüzde 2,57 değer kazandı. Sektör endekslerinin tümü yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,13 değer kaybederek 9.275,50 puandan tamamlamıştı.Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdurduğunu duyurmasının ardından, artan risk iştahıyla pozitif bir seyir öne çıkıyor. Analistler, tarifelere yönelik haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini vurguladı.

Günlük Takip Edilecek Veriler

  • Yurt içinde sanayi üretimi ile haftalık para ve banka istatistikleri
  • Yurt dışında ABD'de enflasyonun yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvuruları
  • Ortalama saatlik kazançlar ve federal bütçe dengesi

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puanın direnç, 9.500 ve 9.400 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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