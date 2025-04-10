Eğitim-Bir-Sen'den Üniversite Personeline Yeni Uygulama

Eğitim-Bir-Sen, üniversite idari personelinin kurumlar arası yer değişikliği başvurularını kolaylaştırmak amacıyla "Tercih Robotu" uygulamasını dijital platformda kullanıma sundu. Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplu sözleşme dönemlerinde karara bağlanan ve Cumhurbaşkanlığının onayıyla hayata geçirilen "üniversite idari personelinin yer değişikliği" hakkının kullanılmasındaki süreci kolaylaştırmak için "Tercih Robotu" uygulaması hazırlanarak, dijital platformda kullanıma alındı.

"Tercih Robotu" sayesinde, "karşılıklı eşleşen" yer değişikliği talepleri görülebilecek ve böylece süreç daha kolay takip edilebilecek. Üniversite idari personelinin kurumlar arası yer değişikliği taleplerinin belirlenmesine yönelik geliştirilen uygulamayla, yalnızca mevcut başvuru döneminde değil, ilerleyen dönemlerde de kullanılabilecek veri havuzu oluşturulması amaçlandı.

Eğitim-Bir Sen üyeleri, https://uye.ebs.org.tr/tercih.php adresinden dijital platform şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercihlerini oluşturabilecek.