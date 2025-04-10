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Çocukların Güvenliği İçin 2.545 Zararlı İçerik Kaldırıldı

Bakanlık, çocukların dijital güvenliği için zararlı içerikleri kaldırıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2025 11:45, Son Güncelleme : 10 Nisan 2025 11:45
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Çocukların Güvenliği İçin 2.545 Zararlı İçerik Kaldırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, internet ortamında çocukların gelişimini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen 2 bin 545 zararlı içeriğin engellenmesi veya kaldırılması konusunda kurumlarla iletişime geçti. Bakanlık bünyesindeki Sosyal Medya Çalışma Grubu, çocukların dijital dünyada karşılaşabileceği veya karşılaştığı olumsuz içerikler ve riskleri yakından takip ediyor.

Olumsuz İçeriklerin Engellenmesi

Takibin ardından, internet ortamında ve sosyal medyada yazılı veya görsel olarak çocukların gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek, ihmal, istismar ve suç unsurları bulunan içerikler engelleniyor veya kaldırılıyor. Riske maruz kaldığı tespit edilen çocuklara yönelik de psikososyal destek sağlanıyor.

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Kurumlarla İşbirliği

Sosyal Medya Çalışma Grubu, bu süreçte adli mercilerin yanı sıra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve RTÜK ile işbirliği yapıyor. Çalışma Grubu, dijital ortamda ve sosyal medyada, aile ve toplum yapısını bozan, genel ahlak kurallarına aykırı, çocukların gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek içerikleri tespit etti.

İçeriklerin Engellenmesi

Bu içeriklerin çocuklar tarafından izlenmesinin psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle 5651 sayılı Kanun uyarınca erişimin engellenmesi için BTK'den talepte bulunuldu ve gerekli işlem uygulandı. Çalışma grubu aracılığıyla yılın ilk 3 ayında 113, bugüne kadar toplam 2 bin 545 içeriğin kaldırılması veya engellenmesi için müdahalede bulunuldu.

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