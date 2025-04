Bakan Tekin: 20 Yılda Derslik Sayımız İki Katına Çıktı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Son 20 yılda daha önceki derslik sayımızın 2 katı kadar derslik yapıldı. Bu dersliklerde hayırseverlerimizin katkısı çok büyük." dedi. Tekin, iş insanı Üzeyir Şahin ve eşi Belma Şahin tarafından kanser hastalığından 2023'te 19 yaşında vefat eden kızları Selin Şahin'in adını yaşatmak amacıyla yaptırılan Selin Şahin Ortaokulunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, eğitime desteklerinden dolayı aileye teşekkür etti. Türkiye'de okulların birinci sınıf kalitede inşa edildiğini, donanımlı okullarda eğitim verildiğini dile getiren Tekin, "Gerçekten dört dörtlük diyebileceğimiz donatım malzemeleriyle, teknolojik altyapısıyla, fiziki imkanlarıyla okullarımız var." diye konuştu. Türkiye'de derslik sayısındaki artışa dikkati çeken Tekin, şöyle devam etti:"Son 20 yılda daha önceki derslik sayımızın 2 katı kadar derslik yapıldı. Bu dersliklerde hayırseverlerimizin katkısı çok büyük. Sivil toplum örgütlerimiz, gerçek ve tüzel kişilikler hepsi bu süreçte taşın altına elini koydu, sorumluluk aldı okullar, derslikler yaptılar. Okullarımıza donatım malzemeleri hibe ettiler. Bu sayede Türkiye şu anda uluslararası göstergelerin tamamında, gerek fiziki altyapı gerek teknolojik altyapı itibarıyla dünyaya örnek gösterilecek ülkeler arasında yer aldı. Bunu devletin merkezi bütçeyle tek başına yapma ihtimali yok."Türkiye'nin kadim geleneğinin okumayı, kültürü aktarmayı önemli bir toplumsal sorumluluk olarak kabul ettiğini belirten Tekin, "Biz de Bakanlık olarak bu geleneği, bu kültürü, bu mirası, bu medeniyet şuurunu devam ettirmek istiyoruz. İnşallah Cenabıallah bize bunu başarmayı nasip eder." ifadelerini kullandı. İş insanı Üzeyir Şahin'in yaklaşık 1,5 yıl önce kendisini ziyaret ederek kızı Selin'in adını yaşatacak bir okul yaptırmak istediğini anlatan Tekin, şunları kaydetti:"Allah hiç kimsenin başına vermesin, hiç kimseyi evlatlarımızın acısıyla imtihan etmesin. Allah kendilerine sabır versin. Ancak bazı olaylar, bir nebze de olsa kayıplarımızı daha az hissetmemize sebebiyet verebilir. Bunlardan bir tanesi de çocuklarımızın adına yaptığımız bu tür hayır işleridir. Bunu düşünen Üzeyir Bey ve Belma Hanım'a teşekkür ediyorum. Üzeyir Bey konuyu açtığında 'Hızlıca okulu yapalım.' dedik. Süreci hızlıca devam ettirdik ve yaklaşık 1 yılda okulu bitirdik."

Selin'in ışığının hiç sönmemesi için adım attık

Baba Üzeyir Şahin de konuşmasında, kızlarının adını yaşatacak, hayırla anılmasını sağlayacak bir okul yapmaya karar verdiklerini anlattı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, okulun sadece bir bina değil, geleceğin aydınlık bireylerini yetiştirecek bir yuva olması için hassasiyet gösterdiğini vurgulayan Şahin, "Bakan'ımızın desteğiyle Selin'in hayalleri, sevgisi ve ismi bu okulun her köşesinde yaşayacak. Ailem adına şükranlarımı sunuyorum." dedi. Anne Belma Şahin ise kızı Selin'in hayat dolu, sevgi dolu, öğrenmeye meraklı, inançlı ve başarılı bir genç olduğunu ifade ederek şunları dile getirdi:"Onun kalbi her zaman iyilikle, umutla, güzellikle doluydu. O, hayattaki güçlü duruşuyla, azmiyle herkes tarafından örnek gösterildi. Selin'in hayali diş doktoru olmaktı. Hedefini Amerika'daki üniversiteyi kazanarak gerçekleştirdi. Bizi hep gururlandırdı. Ne kadar şanslı anne-baba olduğumuzu hep hissettik. Ne yazık ki biz yavrumuzu çok erken kaybettik ama Selin'in ışığının hiç sönmemesi için adım attık. Biliyoruz ki bir insanı yaşatmanın en güzel yolu onun adına iyilik yapmaktır. Burada okuyacak her çocuk Selin'imin hayallerini, umudunu, sevgisini en güzel şekilde yaşatacak."Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan da konuşmalarında, okulun hayırlı olmasını temenni etti. Bakan Tekin, konuşmaların ardından eğitime sağladıkları katkıdan ötürü Üzeyir-Belma Şahin çiftine teşekkür plaketi verdi.

Açılış kurdelesini öğrenciler kesti

Törende konuşmaların ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Selin Şahin Ortaokulunun hayırlara vesile olması için dua etti. Okulun açılış kurdelesi, Bakan Tekin ve protokol üyeleri ile öğrenciler tarafından kesildi. Bakan Tekin, kurdelenin kesilmesinin ardından okulu gezerek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere okulun herhangi bir eksiğinin olup olmadığını soran Bakan Tekin, öğrencilerden başarılı olmaları için söz aldı.