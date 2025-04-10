Ahmet Minguzzi'nin Cinayet davasında ara karar açıklandı

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta bir pazarda bıçaklandıktan sonra hayatını kaybeden Ahmet Mattia Minguzzi'nin (15) öldürülmesine ilişkin dava başladı.

Davayla ilgili, 15 yaşında oldukları öğrenilen iki sanık hakkında "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti.

Kartal'daki Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.20'de başlayan duruşma, sanıklar 18 yaş altı olduğu için kapalı görüldü. Bugünkü duruşmada sanıklar savunmasını yaptı, bir tanık dinlendi.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmanın 8 Mayıs'a ertelenmesine ve iki tanığın da dinlemesine karar verildi.

Duruşma Öncesi ve Sonrası Gelişmeler

Duruşmaya katılma talebinde bulunan avukatlarla güvenlik görevlileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Mahkeme salonu dışında bekleyen avukatların duruşmaya katılma talepleri ise reddedildi.

Aileye destek için gelen vatandaşlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve duruşmaya katılma talebinde bulunan avukatlar duruşma salonu önündeki bekleyişini sürdürüyor.

Sanıklar 10 gün boyunca Maltepe Cezaevi'nde kalacak biri Kayseri'de diğeri Samsun'daki cezaevinde tutulan iki sanığın İstanbul'a getirildiğini ve 10 gün boyunca Maltepe Cezaevi'nde kalacak

Duruşma Öncesi Mezar Tahrip Edildi

Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'deki mezarı duruşma öncesinde tahrip edilip, çevresine zarar verildi. Polis ekipleri Minguzzi'nin kabri başında inceleme yaptı.Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yapılan saldırı sonucu Osmaniye Mezarlığı'nda bulunan kabrin etrafındaki çitler kırıldı. Kabirdeki çiçeklerin de kopartıldığı görüldü.

Soruşturma ve Aileye Yönelik Tehdit Mesajları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesi iddiasının üzerine "Mezarlıklara Zarar Verme" suçundan resen soruşturma başlattı. Savcılık açıklamasında ayrıca "Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.Minguzzi Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, bu saldırıyla duruşma öncesinde aileye tehdit mesajı verilmek istendiğini belirterek, "O mesajı biz aldık, korkmuyoruz. Güvenlik önlemlerinin alınmasına dair mahkeme başkanımızla görüştüm." dedi.

Ne Olmuştu?

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta kaykay malzemesi satın almak için gittiği Kadıköy Salı Pazarı'nda kendisiyle aynı yaştaki 2 saldırganın hedefi olmuştu. Ahmet Minguzzi bıçaklanıp yere düştükten sonra da başına tekme darbeleri aldı, yaşam mücadelesi ise 14 gün sürdü.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet şüphelileri hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlenmişti. İki sanık hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabul Etti

Ahmet Minguzzi'nin ailesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yürütülen hukuki süreci ele aldıklarını belirterek, "Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.Aile CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet ile de görüşmüştü.

Aileye Tehdit Mesajları

Ahmet Minguzzi'nin ailesi tehdit edildikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Minguzzi Ailesi'nin neredeyse iki aydır tehdit mesajları aldığı ve saldırganın arkadaşları olduğunu iddia eden bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ölüm tehditleri, tehdit ve hakaret içerikli mesajlarla tehdit edildikleri ortaya çıkmıştı.Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak kamu davası açılmasını istemişti.