Doğum Yardımı İçin Hangi Tarih Dikkate Alınacak?

Doğum yardımı düzenlemesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, doğum yardımı ödemeleri için esas alınacak tarih 1 Ocak 2025 olacak.

Doğum Yardımı Ödemeleri İçin Esaslar

1 Ocak 2025'ten sonra doğan çocuklar için ödeme yapılacak. Ancak 2025 öncesi doğan çocuklar, çocuk sıralamasında dikkate alınacak.

Yönetmeliğin 8/3 maddesi şu şekidedir: "Çocuk sayısının tespitinde, 1/1/2025 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da dikkate alınır."

Örneklerle Uygulama

Örnek 1- 2024 yılında bir çocuğu olan bir ailenin, 1 Ocak 2025 sonrası doğan çocuğu ikinci çocuk olarak değerlendirilecek ve aylık 1.500 TL yardım alacak.

Örnek 2- 2025 ve öncesinde iki çocuğu olan bir ailenin, 1 Ocak 2025'ten sonra doğan üçüncü çocuğu için ise aylık 5.000 TL ödeme yapılacak.

Doğum yardımında geriye doğru ödeme hakkı

Yayımlanan doğum yardımı yönetmeliğindeki geçici maddeye göre;

- 1/1/2025 tarihi ve sonrasında canlı doğan çocuklar için başvuru yapılması halinde, doğum yardımına esas çocuğun doğduğu aydan geçerli olmak üzere doğum yardımı ödemesi yapılır.

-Ancak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılmayan başvurularda geçmişe yönelik ödeme yapılmaz.



Örnek 1- 2025 Ocak'ta üçüncü çocuğunuz oldu ve doğum yardımı başvuru yapmadınız. Şimdi başvurup geriye doğru 4 aylık ödeme yani 20 bin tl alabilirsiniz. Ancak bu hak sadece 2025 yılı sonrasında olan doğumlar için geçerlidir.

Yönetmeliğin geçici birinci maddesi şu şekildedir:

" 1/1/2025 tarihi ve sonrasında canlı doğan çocuklar için başvuru yapılması ve gerekli şartların taşınması halinde, doğum yardımına esas çocuğun doğduğu aydan geçerli olmak üzere doğum yardımı ödemesi yapılır. Ancak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılmayan başvurularda geçmişe yönelik ödeme yapılmaz."

Doğum yardımı ile çocuk yardımı arasında mahsuplaşma olmayacak

Çocuğpu olan memurlar aynı zamanda çocuk yardımı almaktadır. İşçilere farklı ad altında çocuk yardımı verilmektedir. Çocuk yardımlarda muhtaç şartı aranmadığından, çocuk yardımının doğum yardımından mahsuplaşılması gibi bir uygulama olmayacaktır.

Ödemeler, çocuk beş yaşına gelene kadar annelerin hesabına yatırılacak.

Düzenleme Kapsamında Sağlanacak Destekler

İlk çocuk için tek seferlik 5.000 TL

İkinci çocuk için aylık 1.500 TL

Üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5.000 TL destek sağlanacak.

Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak. Erişim sağlayamayan vatandaşlar ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden destek alabilecek.