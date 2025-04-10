KKM'de son 4 ayın en yavaş çıkışı

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan verilere göre, KKM hesapları 4 Nisan haftasında 14,1 milyar TL azalışla 744,3 milyar TL'ye geriledi.