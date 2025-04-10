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Bakan Yerlikaya: Polis, Huzurun Teminatıdır

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yılı etkinliklerinde Bakan Yerlikaya, polislerin toplum huzurunu koruma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Nisan 2025 14:43, Son Güncelleme : 10 Nisan 2025 14:44
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Bakan Yerlikaya: Polis, Huzurun Teminatıdır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet mensuplarına yönelik, "Sokaklarda provokasyonların devreye girdiği, demokrasi dışı odakların harekete geçtiği anlarda, vakur duruşunuzla ve sarsılmaz iradenizle hukuk çerçevesinde görevinizi ifa ettiniz. Millet iradesini yok sayan, sandıkta bulamadığı meşruiyeti sokakta arayanlara en net cevabı siz verdiniz" dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bakanlıkta emniyet mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Yerlikaya, "Polis demek, huzurun teminatı demektir, polis demek sokakların sessizliğinde, evlerin ışığında, çocukların tebessümünde, annelerin babaların yüreğinde hissedilen, güven demektir. Bu topraklarda, polis olmak demek, bir mesleğin çok ötesinde, şehadetle yoğrulmuş bir inancın, bir ahlakın ve yeminli bir sadakatin adıdır. Asil milletimizin bağrından çıkan ve onun ayrılmaz bir parçası olan Türk Polis Teşkilatımız, devletimizi, aziz milletimizin birliğini ve huzurunu korumaya kararlılıkla devam etmektedir. Çünkü Türk polisinin temsil ettiği değer ve mana; şanla, şerefle inşa ettiğimiz bir tarihle var olmuştur" ifadelerini kullandı.

Kamu Düzeni Bir Milletin Nefesidir

Emniyet mensuplarının milletin duasında yer bulan, devletin şefkat eli ve çelik iradesi olduğunu belirten Yerlikaya, "Kamu düzeni bir milletin nefesidir. O nefesi her daim yaşatan sizlersiniz. Terörle mücadelede şehir şehir, sokak sokak iz süren sizlersiniz. Bir pusunun ortasında 'Önce milletim' diyerek gövdesini siper eden, bir adım dahi geri atmayan o irade, sizde saklıdır. Organize suç örgütlerine, uyuşturucu tacirlerine, milletimizin huzurunu bozmaya çalışan suç odaklarına karşı, gece gündüz demeden mücadele eden yine sizlersiniz. Bu mücadele sadece bilek gücüyle değil, yürekle verilir. O yürek, hamdolsun ki bu teşkilatın her mensubunda aynı aşkla çarpmaktadır. Yine her biriniz, 180 yıl önce yazılmaya başlanan destanın en güçlü satırı olmaya devam edeceksiniz" dedi.

Hukuk Çerçevesinde Görevinizi İfa Ettiniz

Son dönemde yaşanan sokak olaylarına değinen Yerlikaya, "Yakın dönemde yaşadığımız hadiselerde, kamu düzenine kasteden, şiddeti araç kılmaya çalışan, yüreklere korku salmak isteyenlere karşı, sizlerin sergilediği metanet, sağduyu ve kararlılık, aziz milletimizin sizlere duyduğu güveni bir kez daha pekiştirmiştir. Sokaklarda provokasyonların devreye girdiği, demokrasi dışı odakların harekete geçtiği anlarda, vakur duruşunuzla ve sarsılmaz iradenizle hukuk çerçevesinde görevinizi ifa ettiniz. Millet iradesini yok sayan, sandıkta bulamadığı meşruiyeti sokakta arayanlara en net cevabı siz verdiniz. Demokrasiyi içine sindiremeyen, millet iradesine tahammül edemeyen bir anlayış, ne milletimizin güvenini kazanabilir ne de hukuk devleti iddiasında bulunabilir. Zira, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu devlet, dün olduğu gibi bugün de milletimizin iradesine ve emanetine sahip çıkmaya devam edecektir" diye konuştu.

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