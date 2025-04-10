Cevdet Yılmaz: KKTC'nin Yanında Omuz Omuza Yürüyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının yanında yer alan tarihi duruşunun asla değişmeyeceğini belirterek "Bugün olduğu gibi gelecekte de koşullar ne olursa olsun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yanında, Kıbrıs Türk halkıyla omuz omuza yürümeye kararlılıkla devam edeceğiz." dedi. KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) desteğinde yapılacak Yüksek Mahkeme ve Millet Kütüphanesi temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, öncelikli hedeflerinin, Kıbrıs Türkü'nün ekonomik açıdan gitgide daha da sağlamlaşan bir temel üzerinde, müreffeh ve kuvvetli biçimde geleceğe istikrarla yürümesi olduğunu vurguladı.

KKTC Yüksek Mahkemesi ve Millet Kütüphanesi Projesi

KKTC Yüksek Mahkemesi ve Millet Kütüphanesi binalarının temel atma töreninin hayırlara vesile olmasını dileyen Yılmaz, "Bir tarafta Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi ile bir tarafta kütüphanesi, millet bahçesi ve yargı organı binalarıyla Kuzey Kıbrıs'ta Türk devletinin kalbinin atacağı alandayız." dedi. Bu bölge, Yüksek Mahkeme ve Millet Kütüphanesi binalarının tamamlanmasıyla birlikte, devletin temel organlarını bir araya getiren güçlü bir idari merkez halini alacak.Yılmaz, temeli atılan Yüksek Mahkeme binasının KKTC yüksek yargı organının kurumsal kimliğine yakışır, kapsamlı ve çağın gereklerine uygun bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla titizlikle planlandığını anlatarak Millet Kütüphanesi'nin ise özellikle gençler ve araştırmacılar için adeta bir nefes alma alanı, yeni fikirlerin yeşereceği bir ilham kaynağı olacağını kaydetti.

Türkiye'nin KKTC'ye Destek Taahhüdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğindeki Türkiye'nin, Kıbrıs adasının kadim ve asli unsuru olan Türk halkının haklı ve onurlu mücadelesinde, sarsılmaz bir şekilde yanında yer aldığını hatırlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün olduğu gibi gelecekte de koşullar ne olursa olsun, KKTC'nin yanında, Kıbrıs Türk halkıyla omuz omuza yürümeye kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye, her alanda kalkınması, refahının artması ve geleceğe güvenle yürümesi için tüm imkanlarını seferber etmektedir. Bugün temelini attığımız bu değerli yapılar da bu kararlılığımızın somut birer ifadesidir." KKTC'nin ekonomik büyümesi, sosyal gelişimi ve uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.

Kıbrıs'ta İşbirliği Çabaları

Yılmaz, Kıbrıs'ta taraflar arasında farklı alanlarda geliştirilmesi öngörülen işbirliği çabalarının önemine vurgu yaparak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonunun, Kıbrıs meselesinin çözümünde kendileri için yegane ve en gerçekçi yol olmaya devam ettiğini sözlerine ekledi. KKTC'de yapılan tüm kamu yatırımlarında, temel yaklaşım olarak birçok alanda ilerlemeyi esas aldıklarını söyleyen Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: "Kıbrıs Türk halkının geleceğe güvenle yürümesi için güçlü bir ekonomi, nitelikli bir eğitim, sağlam bir sağlık sistemi kadar sağlam bir devlet yapısı da gereklidir. Bir ülkenin kalıcı gücü ve kurumsal itibarı yalnızca insan kaynağıyla sınırlı değildir. Aynı zamanda işlevsel bir kurumsal yapı ve bu yapıyı destekleyen nitelikli yapılaşma ile doğrudan ilişkilidir."