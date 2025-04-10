Bakan Göktaş Açıkladı: Doğum Yardımına 18 Bin Başvuru

Bakan Göktaş, Bakanlıkta aileler ve çocukların katılımıyla düzenlenen "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulamasının tanıtım programına katıldı. Buradaki konuşmasında aileler için dijital bir rehber olma özelliği taşıyan mobil uygulamanın hayırlı olmasını dileyen Göktaş, uygulamanın, anne-babalara çocuklarını ilk kucaklarına aldıkları andan itibaren destek olmak amacıyla tasarlandığını belirtti.

İlk Öğretmenim Ailem Uygulaması

"İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulamasında, anne ve babaların olumlu ebeveynlik becerilerini geliştirmeye, ebeveynleri çocuk gelişimi hakkında bilgilendirmeye ve aileleri güçlendirmeye yönelik içerikler oluşturulduğunu anlatan Göktaş, eğitimin, okul sıralarında değil, ailede başladığına dikkati çekti. Bakan Göktaş, "Her anne-baba, çocuğunun ilk ve en etkili öğretmenidir. Öte yandan çocuk sahibi olmak, çiftlerin yaşamında büyük değişimleri de beraberinde getirir, sorumluluklarını artırır. Anne-babalığa dair düşünceler ve çocuğa yüklenen anlamlar, ebeveynlik tarzını şekillendirir. Diğer yandan anne ve babanın bilinçli olması, çocuğun sosyal, duygusal ve bilişsel ihtiyaçlarının doğru karşılamasını da sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

Aileler ve Uzmanlarla İletişim

Çocukların sağlıklı gelişimini desteklemenin bilgi, beceri ve değerlerinin temellerini oluşturacağını vurgulayan Göktaş, "Çocuklarının ihtiyaçlarını iyi anlayan ve bilinçli kararlar alan ebeveynler, sadece kendi ailelerine değil, toplumun huzur ve refahına da katkı sağlar. Bu anlamda çocukluk dönemine yönelik girişimler, sağlıklı toplumların oluşmasında kritik öneme sahiptir. İşte bu gerçek, bizleri 'İlk Öğretmenim Ailem' uygulamasını geliştirmeye yöneltti." diye konuştu.

Uygulama ile Sağlanan Hizmetler

Bakan Göktaş, uygulamayla ailelere sunulan hizmetler hakkında şu bilgileri paylaştı:

Anne ve babalara, çocukların gelişimini takip edebilme imkanı sunuyor.

Çocuk gelişimi hakkında temel bilgilerle, pozitif anne-babalık becerilerini desteklemeye yönelik öneriler yer alıyor.

Ebeveynler, dijitalin dışında çocuğun gelişim dönemine uygun ve ailece yapabilecekleri bilgilere ve aktivite önerilerine ulaşabiliyor.

Bebek bekleyen aileler için doğuma hazırlık, gebelik dönemi günlük yaşam ve psikolojik değişimler gibi konularda bilgilendirici içerikler sunuyor.

Sadece anneler için değil babalar için de özel bir bölüm hazırlandığını belirten Göktaş, ailelerin, uygulama üzerinden çocuk gelişimi, ergenlik ve aile içi konulara dair soru ve sorunlarını interaktif şekilde uzmanlara iletip cevap alabileceklerini söyledi. Göktaş, uygulamayla aynı zamanda, evlilik, iletişim, çatışma çözümü ve stresle baş etme gibi konularda pratik bilgiler sunulduğunu anlatarak, "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması ailelere rehber olacak bilgilere kolaylıkla erişim imkanı tanıyor. Böylece bu uygulama ile ailelere aktif kullanabilecekleri bir eğitim platformu sunuyoruz, çocuklarımızın hayatını daha güçlü ve bilinçli bireyler olarak sürdürmelerini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğum Yardımı Başvuruları

Bakan Göktaş, konuşmasında, başvuruları 8 Nisan'dan itibaren e-Devlet üzerinden alınan doğum yardımlarının şu ana kadar olan başvuru rakamlarını da açıkladı. Bu yılın "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini anımsatarak, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın en güçlü yol haritaları olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

2025 Aile Yılı'nda, aileyi güçlendiren ve destekleyen birçok yeni politikaları ve faaliyetleri hayata geçiriyoruz.

Bu çalışmalardan en önemlilerinden biri doğum yardımı, miktarını güncelledik ve geliştirdik.

Geçtiğimiz ay doğum yardımını içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.

8 Nisan'da da doğum yardımı başvurularını e-Devlet üzerinden almaya başladık.

Bugün itibariyle 18 bin 227 vatandaşımız başvuruda bulundu.

"İlk Öğretmenim Ailem" uygulaması üzerinden de doğum yardımı başvurularını alacağız. Bu ilgi, milletimizin aileye verdiği önemin ve devletimizin sunduğu desteklere olan güvenin en açık göstergesidir. Aile Yılı'nda, aile içi iletişimden finansal desteklere, çocuk gelişiminden yaşlılarımızın desteklenmesine kadar her yaştan bireye dokunan çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz.

Aileyi Sürecin Merkezine Koymak

"İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulamasıyla ailelere artık çok daha yakın olduklarını belirten Göktaş, "Biz her daim geleceğin başarılı bireylerinin güçlü ve sağlıklı ailelerde yetiştiğine inandık. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi 'Büyük ve güçlü Türkiye idealimizi, güçlü aile ve güçlü nüfus yapısıyla gerçeğe dönüştüreceğiz.' Bu inançla, ailelerin yanında yer alan, onlara her anına eşlik eden, rehberlik eden politikalar üretmeye ve uygulamaya devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.Bir çocuğun dünyayı tanıdığı ilk yerin ailesi olduğuna dikkati çeken Göktaş, "Bu dijital rehberle, annelerimizin ve babalarımızın en büyük destekçisi olmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu. Uygulamayla aile içinde daha sağlıklı iletişimin kurulmasına, ebeveynlik becerilerinin daha da güçlenmesine katkı sağlanacağına inandığını dile getiren Göktaş, uygulamanın ücretsiz kullanımını destekleyen Turkcell ve Türk Telekoma ayrıca çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Uygulama Her Anlamda Yol Gösterici

"İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulamasını indirip kullanmaya başlayan bazı aileler de uygulamaya ilişkin görüşlerini dile getirdi. Anne Fahriye Kahraman, "Çocuğumuzu kayıt ettik, onunla ilgili fiziksel gelişimini, psikolojik gelişimine ilişkin bilgileri tek tek bulabiliyorum. En çok hoşuma giden tarafı da anı defteri bölümünde çocuğumun anılarını biriktirebiliyor olmam. Beslenmesinden tutun da zihinsel gelişimi için her anlamda yol gösterici. e-Devlet üzerinden giriş yapılabiliyor olması ve Bakanlığın uygulaması olması da ayrıca güven verici." dedi. Ümmü Gülsüm Cengiz ise 2 yaşındaki bebeği Kerem Alp Cengiz için uygulamayı indirdiğini, programı çocuğunun gelişimini takip etmek için kullandığını dile getirdi. Anne Cengiz, "Çocuğumun yaş grubuna göre onunla neler yapmam gerektiğini öğrenebiliyorum. Mobil aplikasyonların indirilebildiği platformlardan çok kolay bir şekilde indirdim. TC kimlik numaramla giriş yaptım. Annelere öneririm, içinde reklam bulunmaması çok güzel. İçerisinde uzmanların hazırladığı doğru ve güvenilir bilgiler var." diye konuştu.