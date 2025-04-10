Türk-İş'ten Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Müzakerelerine dair açıklama

MB açıkladı: Boykot çağrısına rağmen harcamalar arttı
MB açıkladı: Boykot çağrısına rağmen harcamalar arttı
Erdoğan - DEM Parti görüşmesine açıklama
Erdoğan - DEM Parti görüşmesine açıklama
Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Kar yağışı ve don bekleniyor
Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Kar yağışı ve don bekleniyor
Türkiye'de derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı
Türkiye'de derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı
Bakan Şimşek tek haneli enflasyon için tarih verdi
Bakan Şimşek tek haneli enflasyon için tarih verdi
Saraçhane'deki eylemlerde tutuklanan 102 öğrenciye tahliye
Saraçhane'deki eylemlerde tutuklanan 102 öğrenciye tahliye
Bakan Göktaş Açıkladı: Doğum Yardımına 18 Bin Başvuru
Bakan Göktaş Açıkladı: Doğum Yardımına 18 Bin Başvuru
Bakan Yerlikaya: Polis, Huzurun Teminatıdır
Bakan Yerlikaya: Polis, Huzurun Teminatıdır
Bakan Tekin: 20 Yılda Derslik Sayımız İki Katına Çıktı
Bakan Tekin: 20 Yılda Derslik Sayımız İki Katına Çıktı
Adalet Bakanı Tunç: Binlerce Hakim-Savcı Görevde
Adalet Bakanı Tunç: Binlerce Hakim-Savcı Görevde
MSB'den İsrail'e Tepki: Haksız İthamlarla Hedef Gösteriliyoruz
MSB'den İsrail'e Tepki: Haksız İthamlarla Hedef Gösteriliyoruz
Uzman çavuş tartıştığı kişiye tabancayla kurşun yağdırdı
Uzman çavuş tartıştığı kişiye tabancayla kurşun yağdırdı
Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi Başlıyor
Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi Başlıyor
Ankara'daki Maden Kazasında Yaralı Sayısı 14'e Çıktı
Ankara'daki Maden Kazasında Yaralı Sayısı 14'e Çıktı
Promosyon rekoru kırıldı... 105 bin TL maaş promosyonu aldılar
Promosyon rekoru kırıldı... 105 bin TL maaş promosyonu aldılar
Otomotiv Sektöründe Nisan Ayı Fırsatları ve Zamlar
Otomotiv Sektöründe Nisan Ayı Fırsatları ve Zamlar
Benzin Fiyatlarına Bir İndirim Daha Geliyor
Benzin Fiyatlarına Bir İndirim Daha Geliyor
Ebeveynler dikkat! Bakanlık, bir kırtasiye ürününün satışını yasakladı
Ebeveynler dikkat! Bakanlık, bir kırtasiye ürününün satışını yasakladı
Antalya Diplomasi Forumu: Dünya Liderleri Bir Araya Geliyor
Antalya Diplomasi Forumu: Dünya Liderleri Bir Araya Geliyor
Erdoğan'a şikayet ettiler! AK Partili il başkanları bürokratlardan dertli
Erdoğan'a şikayet ettiler! AK Partili il başkanları bürokratlardan dertli
Ankara Emniyet'inden İşkence ve Çıplak Arama İddialarına Yalanlama
Ankara Emniyet'inden İşkence ve Çıplak Arama İddialarına Yalanlama
İklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda
İklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda
ADÜ'de Öğretim Üyesi Başörtülülere Hakaret İddiasıyla Uzaklaştırıldı
ADÜ'de Öğretim Üyesi Başörtülülere Hakaret İddiasıyla Uzaklaştırıldı
Mahir Polat Cezaevinden Tahliye Edildi
Mahir Polat Cezaevinden Tahliye Edildi
Dünya havacılık tarihinde ilk! Bayraktar TB2 tarihe geçti
Dünya havacılık tarihinde ilk! Bayraktar TB2 tarihe geçti
Bakan Bolat: Ortalık toz duman, ilk amaç yumruk yememek
Bakan Bolat: Ortalık toz duman, ilk amaç yumruk yememek
Özelleştirme İdaresi 7 İlde 13 Taşınmazı Satışa Çıkardı
Özelleştirme İdaresi 7 İlde 13 Taşınmazı Satışa Çıkardı
Erdoğan: Emniyet Birimlerimiz Eşkıyalığa Fırsat Vermedi
Erdoğan: Emniyet Birimlerimiz Eşkıyalığa Fırsat Vermedi
Benzine Gece Yarısı İndirimi: 2 Lira 24 Kuruş
Benzine Gece Yarısı İndirimi: 2 Lira 24 Kuruş
Kamu İşçileri İçin Toplu Sözleşme Süreci: Sendikalar Taleplerini İletti
Kamu İşçileri İçin Toplu Sözleşme Süreci: Sendikalar Taleplerini İletti
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Türk-İş'ten Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Müzakerelerine dair açıklama

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü müzakerelerinin, işçilerin, aileleriyle birlikte yaşam şartlarının "insan onuruna yaraşır" düzeye getirilmesi ve olumlu sonuçlanması için tam bir dayanışma içinde sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2025 16:30, Son Güncelleme : 10 Nisan 2025 16:30
Yazdır
Türk-İş'ten Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Müzakerelerine dair açıklama

TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde toplanan Başkanlar Kurulu toplantısının ardından bildiri yayımlandı. Başkanlar Kurulu'nda, ülkede son dönemde ekonomik, sosyal ve siyasal alanda yaşanan gelişmelerin demokrasinin temel ilkeleri, demokratik yapının kurum ve kuralları çerçevesinde değerlendirildiği belirtilen bildiride, sürekli değişen ülke gündeminin, temel ve acil sorunların belirsizleşmesine yol açtığı kaydedildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası yaşanan gelişmelerin dikkatle izlendiği kaydedilen bildiride, konfederasyonun, tüm sorunların hukuk ve demokrasi içinde çözümünden yana olduğu belirtildi. Bildiride, düşünce ve ifade özgürlüğünün, Anayasa teminatı altında olduğu, hukukun üstünlüğünden, demokrasiden ve emeğin haklarından yana sergilenen duruşun kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

Sendikaların İdari Maddelerdeki Müzakereleri

Kamu kesiminde yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayacak toplu iş sözleşmesi sürecinin sürdüğü anımsatılan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulan ortak talepler aradan geçen yaklaşık 45 güne rağmen henüz cevaplandırılmamış ve karşı bir teklif verilmemiştir.
  • Konfederasyonumuz üyesi sendikaların idari maddelerdeki müzakereleri sürmektedir.
  • Ücret ve sosyal ödemelere yapılacak zammın, işçilerin satın alma gücünü ve refahını artıracak biçimde belirlenmesi ve iş şartlarının iyileşmesi önceliklidir.
  • İşçilerin, aileleriyle birlikte yaşam şartlarının 'insan onuruna yaraşır' düzeye getirilmesi ve müzakerelerin olumlu sonuçlanması için tam bir dayanışma içinde birlikte mücadele edilecektir.

Ücret Politikası ve Vergi Düzenlemeleri

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nun, ülke ekonomisinin işçi haklarını gözeterek yeniden şekillendirilmesi gerektiğini savunduğu kaydedilen bildiride, "Ağır geçim koşulları içinde yaşama tutunmaya çalışan kesimlerden daha fazla fedakarlık beklenmemelidir. Çalışanlara yönelik, enflasyon hedefi ile uyumlu ücret politikası yerine milli gelirin tüm kesimlerce adil paylaşılmasını öngören bir gelir politikasının uygulanması öncelikli olmalıdır." denildi. Vergi yükünün ağırlıklı olarak ücretli çalışanlar üzerinde olduğuna işaret edilen bildiride, "İşçilerin gelir vergisi tarife ve oranlarında değişiklik talepleri göz ardı edilmiş, beklentileri karşılanmamıştır. Gelir vergisi tarifesi, 2002 yılı temel alınarak her yıl açıklanan yeniden değerleme oranına göre güncellenmediği için işçiler daha fazla gelir vergisi ödemek zorunda kalmaktadır. Ücretli çalışanların alım gücünü daha da gerileten bu adaletsiz yapıyı ortadan kaldıracak düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

TÜRK-İŞ 1 Mayıs Kutlamaları

TÜRK-İŞ, 1 Mayıs'ı kitlesel olarak Kartal'da kutlayacak. 1 Mayıs'ın, işçilerin yaşama ve çalışma şartlarının, iş güvencesi, iş yeri güvenliği, alım gücü, sendikal örgütlenme ve grev gibi en temel haklarının değerlendirildiği gün olduğunu belirtilen bildiride, "TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, geçmişte yaşanan deneyimleri de dikkate alarak, 1 Mayıs'ın, 2025 yılında da işçinin olduğu her yerde ve 81 ilde etkin biçimde kutlanması kararını almıştır. Konfederasyonumuzun merkezi düzeydeki kutlaması, İstanbul-Kartal'da yapılacaktır." denildi. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nun, sendikal örgütlenmenin önünde engel olan çalışma mevzuatının sosyal ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, evrensel hukuk ve normlar esas alınarak yeniden düzenlenmesi talebini yinelediği kaydedilen bildiride, işçilerin yüzde 86'sının sendikal örgütlenme kapsamı dışında olduğu ve bu konuda acil düzenleme yapılması gerektiği bildirildi. Bildiride, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nun, üye sendikalarda örgütlü işçilerin başta örgütlenme, toplu iş sözleşmesi yapma ve işten çıkarmalara karşı olmak üzere bir bütün olarak işçi hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi için sürdürdükleri meşru ve haklı mücadelesini, grev uygulamalarını desteklediği belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber