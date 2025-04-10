Özel harekat polisi beylik tabancasıyla intihar etti
Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görevli polis memuru intihar etti. EGM, olayla ilgili 2 müfettişin görevlendirildiğini açıkladı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Nisan 2025 17:12, Son Güncelleme : 10 Nisan 2025 18:09
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru E.A.'nın beylik tabancasıyla yaşamına son verdiğini açıkladı.
EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurumuz E.A. bugün saat 15.00 sıralarında beylik tabancasıyla intihar etmiştir. Elim olayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğümüzce 2 müfettiş görevlendirilmiştir. Polis memurumuza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz" denildi.
EGM sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;