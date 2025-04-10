Kamu Birliği Konfederasyonu'ndan Polis Teşkilatına Anlamlı Destek

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Kamu Birliği Konfederasyonu da anlamlı bir ziyarete imza attı. Konfederasyon Genel Başkanı Osman Kaya, Polis Haftası kapsamında emniyet mensuplarını ziyaret ederek görev başındaki polislerle bir araya geldi.

Genel Başkan Kaya'dan Polis Memurlarına Destek

Ziyaret sırasında polis memurlarına çiçek takdim eden Genel Başkan Kaya, polis teşkilatının toplumun huzur ve güvenliğini temin etme noktasındaki kritik görevine vurgu yaptı. Kaya, "Türk Polis Teşkilatı, 180 yıldır milletimizin emniyeti için gece gündüz demeden çalışmakta, büyük bir özveriyle görevini sürdürmektedir. Bu teşkilat, sadece güvenlik değil; aynı zamanda vicdan, adalet ve kamu düzeninin temsilcisidir," dedi.

Kaya'dan Teşkilata Teşekkür Mesajı

Polis Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda da teşkilatın fedakar mensuplarına teşekkür eden Kaya, "Başta şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftası'nı gönülden kutluyorum. Onların özverili mücadelesi, devletimizin dirliği ve milletimizin huzuru için hayati öneme sahiptir," ifadelerine yer verdi.Kamu Birliği Konfederasyonu'nun bu anlamlı ziyareti, güvenlik güçleriyle sivil toplum kuruluşları arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi açısından da önemli bir mesaj taşıdı.