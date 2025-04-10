Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Tahsin Selli (63) ve Seyfullah Hacıoğlu (54), hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Tahsin Selli ile araçtaki Seyfullah Hacıoğlu, Murat D. ve Vakkas K. yaralandı.

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