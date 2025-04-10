Gittiği kurslarla moral bulan felçli Sefa'nın büyük başarısı

Ünlü markanın köftesinde zararlı bakteri tespit edildi
Ünlü markanın köftesinde zararlı bakteri tespit edildi
Trump'ın gümrük vergisi politikası altına rekor yeniletti
Trump'ın gümrük vergisi politikası altına rekor yeniletti
İkinci el araç fiyatları yeniden yükselişe geçti
İkinci el araç fiyatları yeniden yükselişe geçti
3 haftadır düşüyor! Merkez'in rezervleri 7 ayın en düşüğünde
3 haftadır düşüyor! Merkez'in rezervleri 7 ayın en düşüğünde
MB açıkladı: Boykot çağrısına rağmen harcamalar arttı
MB açıkladı: Boykot çağrısına rağmen harcamalar arttı
Erdoğan - DEM Parti görüşmesine açıklama
Erdoğan - DEM Parti görüşmesine açıklama
Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Kar yağışı ve don bekleniyor
Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Kar yağışı ve don bekleniyor
Türkiye'de derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı
Türkiye'de derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı
Bakan Şimşek tek haneli enflasyon için tarih verdi
Bakan Şimşek tek haneli enflasyon için tarih verdi
Saraçhane'deki eylemlerde tutuklanan 102 öğrenciye tahliye
Saraçhane'deki eylemlerde tutuklanan 102 öğrenciye tahliye
Bakan Göktaş Açıkladı: Doğum Yardımına 18 Bin Başvuru
Bakan Göktaş Açıkladı: Doğum Yardımına 18 Bin Başvuru
Bakan Yerlikaya: Polis, Huzurun Teminatıdır
Bakan Yerlikaya: Polis, Huzurun Teminatıdır
Bakan Tekin: 20 Yılda Derslik Sayımız İki Katına Çıktı
Bakan Tekin: 20 Yılda Derslik Sayımız İki Katına Çıktı
Adalet Bakanı Tunç: Binlerce Hakim-Savcı Görevde
Adalet Bakanı Tunç: Binlerce Hakim-Savcı Görevde
MSB'den İsrail'e Tepki: Haksız İthamlarla Hedef Gösteriliyoruz
MSB'den İsrail'e Tepki: Haksız İthamlarla Hedef Gösteriliyoruz
Uzman çavuş tartıştığı kişiye tabancayla kurşun yağdırdı
Uzman çavuş tartıştığı kişiye tabancayla kurşun yağdırdı
Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi Başlıyor
Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi Başlıyor
Ankara'daki Maden Kazasında Yaralı Sayısı 14'e Çıktı
Ankara'daki Maden Kazasında Yaralı Sayısı 14'e Çıktı
Promosyon rekoru kırıldı... 105 bin TL maaş promosyonu aldılar
Promosyon rekoru kırıldı... 105 bin TL maaş promosyonu aldılar
Otomotiv Sektöründe Nisan Ayı Fırsatları ve Zamlar
Otomotiv Sektöründe Nisan Ayı Fırsatları ve Zamlar
Benzin Fiyatlarına Bir İndirim Daha Geliyor
Benzin Fiyatlarına Bir İndirim Daha Geliyor
Ebeveynler dikkat! Bakanlık, bir kırtasiye ürününün satışını yasakladı
Ebeveynler dikkat! Bakanlık, bir kırtasiye ürününün satışını yasakladı
Antalya Diplomasi Forumu: Dünya Liderleri Bir Araya Geliyor
Antalya Diplomasi Forumu: Dünya Liderleri Bir Araya Geliyor
Erdoğan'a şikayet ettiler! AK Partili il başkanları bürokratlardan dertli
Erdoğan'a şikayet ettiler! AK Partili il başkanları bürokratlardan dertli
Ankara Emniyet'inden İşkence ve Çıplak Arama İddialarına Yalanlama
Ankara Emniyet'inden İşkence ve Çıplak Arama İddialarına Yalanlama
İklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda
İklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda
ADÜ'de Öğretim Üyesi Başörtülülere Hakaret İddiasıyla Uzaklaştırıldı
ADÜ'de Öğretim Üyesi Başörtülülere Hakaret İddiasıyla Uzaklaştırıldı
Mahir Polat Cezaevinden Tahliye Edildi
Mahir Polat Cezaevinden Tahliye Edildi
Dünya havacılık tarihinde ilk! Bayraktar TB2 tarihe geçti
Dünya havacılık tarihinde ilk! Bayraktar TB2 tarihe geçti
Bakan Bolat: Ortalık toz duman, ilk amaç yumruk yememek
Bakan Bolat: Ortalık toz duman, ilk amaç yumruk yememek
Ana sayfaHaberler Yaşam

Gittiği kurslarla moral bulan felçli Sefa'nın büyük başarısı

Kayseri'de doğuştan Spina Bifida Myelomeningosel (omurilik felci) hastalığıyla dünyaya gelen Sefa Şahin (26), fizik tedavi, yüzme ve müzik kurslarıyla moral bularak girdiği EKPSS sınavından 96 puan alıp Türkiye 17'ncisi oldu. Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na memur olarak atanan Şahin, "Benim için zorlu bir süreç oldu. Başlamadan önce biraz, 'yapabilir miyim?' diye şüphelerim vardı. Çalıştıkça yapabileceğimi gördüm, her şey daha iyi oldu" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Nisan 2025 19:32, Son Güncelleme : 10 Nisan 2025 19:33
Yazdır
Gittiği kurslarla moral bulan felçli Sefa'nın büyük başarısı

Sefa Şahin, Spina Bifida Meningomyelosel hastalığıyla dünyaya geldi. Belden aşağısı fazla gelişmeyen Şahin, geçen süreçte tekerlekli sandalye ve yürüme destekli cihazlar kullandı. Halk arasında 'omurilik felci' adıyla bilinen hastalığına rağmen Şahin, ilkokul, ortaokul, lise ve 2022 yılında da Anadolu Üniversitesi'nin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünden mezun oldu. Yaklaşık 2 yıl önce sosyal medyada gördüğü Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ne gelen Sefa Şahin, burada fizik tedavi, yüzme ve müzik gibi eğitimler aldı. Kurslarda kazandığı moralle 2024 Nisan'da Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) giren Şahin, 96 puan alıp Türkiye 17'ncisi oldu. Şahin, kurslarına devam ediyor.

Sefa Şahin, yaklaşık 1 hafta sonra memur olarak atandığı Ankara'daki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda işe başlayacak. Yaşadığı süreci anlatan Şahin, "Tıbbi Sekreterlik mezunuyum. EKPSS'ye girdim. 96 puan aldım ve şu anda Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na atandım. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde fizik tedavi, müzik ve yüzme derslerim var. Haftanın 3 günü buradayım. Müzik dersinde saz çalmayı öğreniyorum. Daha önce hiçbir müzik etkinliğine katılmamıştım. Sazı ilk kez burada elime aldım ve öğrendim. Kurumu, sosyal medyadan keşfettim ve çok ekinlik olduğunu gördüm. Kayseri'de engellilere yönelik en iyi kurum olduğunu düşünüyorum. Personel ve hocalar çok ilgili. Bütün engellilere tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

'ARKADAŞLARIMIZIN ÇOĞU, KENDİLERİNİ EVE HAPSEDİYOR'

Kursa giderken aynı zamanda EKPSS'ye çalıştığını da anlatan Şahin, "Benim için zorlu bir süreç oldu. EKPSS'ye hazırlanıp ay zamanda kuruma gelmek biraz zor oldu. Ama buradaki hocalarımın motivasyonu, kendi çabam ve çalışmamla buraya kadar geldim ve EKPSS'den 96 aldım. Türkiye 17'ncisi oldum. Başlamadan önce biraz, 'yapabilir miyim?' diye şüphelerim vardı. Çalıştıkça yapabileceğimi gördüm. Çalıştıkça her şey daha iyi oldu ve şu anda inşallah daha iyi yerdeyim. Engelli arkadaşlarımızın çoğu, kendilerini evlere hapsediyorlar. Bu şekilde yapmasınlar. EKPSS'ye hazırlanıp, devlet memurluğuna hazırlansınlar. Sosyal hayatta da aktif olabilmeleri için engelsiz yaşam merkezlerine gelsinler. Burada da sosyal etkinliklerimize katılmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

'SEFA İLE AYNI HEYECANI YAŞADIK'

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi Fizyoterapisti Nursena Safa ise "Öğrencimiz Sefa Şahin'in, Spina Bifida Myelomeningosel rahatsızlığı var. Kendisi 26 yaşında. Genel olarak egzersizlerimizde üst ekstremite kuvvetlendirme, alt ekstremite eklem hareketi açıklığı çalışıyoruz. Şu an kısa vadede hedeflerimize ulaşmış bulunmaktayız. Uzun vadede de hedefimiz, destekli olarak yürüme cihazı ile biraz daha bağımsızlığımızı artırmak. Biz buradaki tedavilerimize devam ettiğimiz süreçte kendisi de EKPSS'ye çalışma sürecindeydi. Sefa ile aynı heyecanı yaşadık. Kendisi EKPSS'den güzel bir not alarak atamasını da gerçekleştirdi. Kendisi şu an Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda memuriyet kazandı" dedi.

'HAYATTA OLDUĞU GİBİ, MÜZİKTE DE BAŞARILI'

Müzik öğretmeni Kenan Yusuf Yiğito da şöyle konuştu:

"Kendisi bağlama çalmak istediğini söyledi. Müzik ve ritim kulağını değerlendirdikten sonra bağlama derslerine başladık. Kendisi hızlı bir ilerleme katetti. Kendisi 5-6 ayda gelinmesi gereken noktanın daha ilerisine geldi. Hayatta olduğu gibi müzikte de başarılı. Atandı ve haftaya da gidiyor inşallah. Kurumumuza gelen öğrencilerin müzikalitesini değerlendiriyoruz. Yetenekli öğrencilerle piyano, keman, gitar, vurmalı sazlar ve bunun gibi dersler işliyoruz. Öğrenmek isteyenlere öğretiyoruz, eğlenmek isteyenleri eğlendiriyoruz. Gelip tesisimizi gezsinler. Eğer müziğe yetenekleri varsa, dersimizde bir enstrüman çalmayı öğrensinler."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber