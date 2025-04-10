Endonezya Cumhurbaşkanı: Kaan Milli Muharip Uçak projesinde yer almak istiyoruz

Konuk Cumhurbaşkanı Subianto'nun içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Subianto'ya protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Subianto'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Subianto'nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Subianto, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı.

Türk ve Endonezya bayrakları taşıyan 3 Gökbey helikopteri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde gösteri uçuşu yaptı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk Devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Subianto, ikili ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreninde ortak basın toplantısı gerçekleştiriyor.

"TİCARET HACMİNDE 10 MİLYAR DOALR HEDEFİMİZ VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Endonezya ile 400 yıla dayanan ilişkilerimiz daha da güçleniyor. Ticaret hacminde 10 milyar dolar hedefimiz var." dedi.

"Endonezya'nın Filistin tutumunu takdirle karşılıyorum" diyen Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde Gazze'nin yeniden inşasında ve Filistin davasının savunulmasında Endonezya ile çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE DAHA DA GÜÇLÜ BİR İŞBİRLİĞİ İSTİYORUZ"

Konuk Cumhurbaşkanı Subianto ise, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanının ülkemizi ziyareti bizi çok memnun etti. Daha da güçlü bir işbirliği istiyoruz. İki ülke olarak İslam dünyasında pozitif bir güç olmak istiyoruz. Başarılı işler yapan Türk şirketlerini ülkemize davet ediyoruz. Endonezya beşinci nesil Kaan Milli Muharip Uçak projesinde de yer almak istiyor. Aynı zamanda denizaltı projesinde de yer almak isteriz. Türkiye'ye hayranım, buradan çok şey öğreniyorum. Türkiye, Osmanlı'nın devamı bizim için ve gerçekten ilham bizim için, Endonezya halkı için." dedi.

ÜÇ ANLAŞMA İMZALANDI

Erdoğan ve Subianto'nun huzurunda iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı.

İmza altına alınan anlaşmalar şöyle:

- "AFAD ile Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Kuruluşu arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"

- "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Endonezya Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi arasında Medya, Halkla İlişkiler ve İletişim Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"

- "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Endonezya Kültür Bakanlığı arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması"