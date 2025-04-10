BMGK'de acil oturumla İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ele alındı

BMGK'de düzenlenen oturum, Cezayir ve Somali'nin talebiyle gerçekleştirildi.

Burada Guyana, Sierra Leone ve Somali ile kendi ülkesi adına konuşma yapan Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, Suriye için kritik tarihi dönemde İsrail'in burada artan askeri hareketliliğinden endişe duyduklarını bildirdi.

İsrail'in son saldırılarının 9 sivilin ölmesine ve sivil altyapının zarar görmesine neden olduğunu kaydeden Bendjama, "Uluslararası hukuk ve BM Şartı'nın bağımsız bir devletin toprak bütünlüğü ve siyasi bağımsızlığına karşı güç kullanımını yasak kılan maddelerini ihlal eden İsrail'in askeri operasyonlarını en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Bendjama, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne tam saygı duyulmasının öneminin altını çizerek Suriye'nin, İsrail'e saldırmadığına ve tehdit etmediğine dikkati çekti.

Uluslararası hukuka saygı göstermenin bir seçenek değil zorunluluk olduğunu belirten Bendjama, İsrail'in hem saldırıları hem de söylemlerinin Suriye ve bölgede barış, istikrar ve güvenliği tehdit ettiğini dile getirdi.

- ABD, İsrail'in meşru müdafaa hakkı olduğunu savundu

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea ise istikrarlı ve egemen bir Suriye'nin ortak güvenlik için kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Shea, ABD'nin Suriye'nin "terörizm üssüne" dönüşmesi konusunda İsrail'in endişelerini paylaştığını kaydetti.

"İsrail'in, sınırına yakın bölgelerde faaliyet gösteren terör örgütlerine de karşı olmak üzere meşru müdafaa hakkı vardır." savunmasını yapan Shea, Suriye'nin, terörizme sığınak, herhangi bir eksenin ya da kutuplaşmanın parçası ve bölgenin güvenliği ile istikrarını tehdit eden çatışma veya savaşlara dahil olmayacağı yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

Shea, İsrail ve Türkiye'nin, Suriye'de birbirleriyle çatışma arayışında olmadıklarına dair son açıklamalarını da memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

- "Suriyeli yetkililer, İsrail'e karşı düşmanca bir tutum sergilemiyor"

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise İsrail'in şimdiye kadar Suriye'ye 700'den fazla saldırı düzenlediğine dikkati çekerek, aynı zamanda İsrailli yetkililerin Suriye'de kalacakları yönündeki açıklamalarının "alarm verici" olduğunu söyledi.

Söz konusu eylemlerin Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğünün ciddi ihlalleri olduğunu belirten Nebenzia, "Suriyeli yetkililer, hiçbir şekilde İsrail'e karşı düşmanca bir tutum sergilemiyor ve ulusal güvenliğini tehdit etmiyor." dedi.

- "BMGK acilen harekete geçmelidir"

Türkiye'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Aslı Güven de bugün Suriye için kritik bir dönemde bir araya gelindiğini kaydederek, "Uluslararası toplumun alacağı kararlar, Suriye'nin barış ve istikrara mı ilerleyeceğini, yoksa yeniden çatışma ve parçalanmaya mı sürükleneceğini belirleyecektir." uyarısında bulundu.

Tüm zorluklara rağmen yeni Suriye yönetiminin kayda değer ilerlemeler kaydettiğine dikkati çeken Güven, bu adımların Suriye yönetiminin, halkının beklentileri doğrultusunda, Suriye'nin sahipliğinde ve Suriyelilerin öncülüğünde bir siyasi geçiş sürecini yürütme iradesini ortaya koyduğunu dile getirdi.

Güven, Suriye yönetiminin bölgesel ve uluslararası kaygılara karşı da duyarlı davrandığını vurgulayarak, kimyasal silahlar dosyasındaki proaktif yaklaşımlarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

"Suriye makamları, komşularına karşı herhangi bir düşmanca niyet taşımadıklarını da açıkça ifade etmiştir." diyen Güven, bu olumlu işaretlere rağmen, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını sürdürdüğüne dikkati çekti.

Güven, İsrail'in gerekçesiz hava saldırıları ve kara ihlallerinin Suriye'nin egemenliğini ihlal ettiğini ve bölgesel istikrarı tehdit ettiğini belirterek, "Bu Konsey, daha fazla tırmanmayı önlemek için acilen harekete geçmelidir. İsrail'in askeri eylemleri yalnızca Suriye'nin iç güvenliğini değil, aynı zamanda bölgesel istikrarı da baltalamaktadır." ifadelerini kullandı.

Söz konusu saldırıların, Suriye'nin terör örgütü DEAŞ'la mücadelesini de zayıflattığını kaydeden Güven, aynı zamanda ortak terörle mücadele çabalarına da doğrudan zarar verdiğini söyledi.

Güven, "Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve birliği tam olarak korunmalıdır." dedi.

DEAŞ ve Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG gibi Suriye'deki tüm terör örgütlerinin ortadan kaldırılmasının kalıcı barış ve birlik için hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Güven, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye, bu hayati görevde Suriye ile işbirliğine hazırdır. Suriye'de başarısızlık bir seçenek değildir. Başarılı bir siyasi geçiş, yalnızca Suriye için değil, bölgesel istikrar için de elzemdir. Uluslararası toplum, Suriye halkının onurlu bir şekilde toparlanmasına yardımcı olma konusunda ortak bir sorumluluk taşımaktadır. Artık gerçek bir dayanışma sergileme zamanıdır."

- "İsrail kışkırtıcı uygulamalarını sürdürüyor"

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Koussay Aldahhak, uluslararası toplumun Suriye'ye yönelik destek çabalarının aksine İsrail'in "saldırgan" eylemlerinin sürdüğünü vurguladı.

İsrail'in saldırgan eylemlerinin Suriye'nin toprak birliği ve bütünlüğünü tehdit ettiğini belirten Aldahhak, "İsrail işgal rejimi, işgal ettiği bölgelerde askeri karakollar ve üsler kurarak, (İsrailli) yerleşimciler için turistik turlar düzenleyerek Suriye ve halkına yönelik kışkırtıcı uygulamalarını sürdürmektedir. Bu durum, işgal rejiminin saldırılarının geçici ve sınırlı olduğuna dair iddialarının asılsızlığını ortaya koymakta; saldırgan, yayılmacı niyetlerini ve BM Şartı'na, uluslararası hukukun temel ilkelerine, Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulun ilgili kararlarına yönelik açık saygısızlığını gözler önüne sermektedir." diye konuştu.

Aldahhak, İsrail saldırılarını açık şekilde kınayan ve bu saldırıların sona erdirilmesini talep eden dost ülkelere teşekkürlerini ifade ederek BMGK'yi, bu saldırıları kınamaya ve İsrail'in Suriye topraklarına yönelik süregelen saldırganlığını durdurmaya zorlayacak acil ve kararlı adımlar atmaya çağırdı.

BMGK'nin uluslararası barış ve güvenliği sağlama sorumluluğunu yerine getirme konusunda her geciktiğinde ve İsrail'in Suriye'ye yönelik süregelen saldırganlığını sona erdirmekte başarısız oldukça, bölgede istikrarsızlık olasılığının arttığı uyarısında bulunan Aldahhak, bu saldırıların, Suriye'ye ve bölge halklarına yönelik tehdidi derinleştirdiğini ifade etti.