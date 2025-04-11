Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 1 kişi daha yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın ailesine tehdit mesajları atan K.Y. isimli şahsın Gümüşhane'de olduğu belirlenmiş, İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce koordineli yapılan çalışmalar neticesinde şahıs Gümüşhane'de yakalanmıştır." ifadesini kullandı.

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