Bakan Uraloğlu açıkladı: Denizcilikte hedef ilk 10'a girmek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tuzla Tersanesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tarama Başmühendisliği'nde düzenlenen 'Döker-1 Çamur Taşıma Barcının Hizmete Alınması ve Emici Tip Tarama Gemisi İlk Blok Kaynak Töreni'ne katıldı. Bakan Uraloğlu burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin denizcilik alanında kaydettiği ilerlemeden bahsetti.

"Türkiye olarak ilk 10'daki lider denizci ülkeler arasında sancağımızı çok yakında dalgalandıracağız"

Bakan Uraloğlu, "2002 yılında 17. sırada yer alan Türk sahipli filomuz, bugün 2 bin 100'den fazla gemisiyle 52,7 milyon detveyt tona ulaşarak dünyada 11. sıraya yükseldi. Hiç şüpheniz olmasın ilk 10'a uzanan son dalgayı aşmak için kararlıyız ve Türkiye olarak ilk 10'daki lider denizci ülkeler arasında sancağımızı çok yakında dalgalandıracağız. Bu hedef doğrultusunda, liman altyapılarımızı güçlendirmek için de büyük ölçekli yatırımları hayata geçiriyoruz. 2002'de 190 milyon ton olan elleçleme miktarı, 2024'te 532 milyon tona; konteyner elleçleme hacmimiz ise 7,8 kat artarak 13 milyon TEU'ya yükselmiştir. Ayrıca, kruvaziyer turizmindeki ivmemiz de dikkat çekicidir. 2024'te limanlarımıza uğrayan kruvaziyer gemi sayısı bin 115'e ulaşmış, yüzde 22'lik artışla 1,9 milyona yakın yolcuya misafirlik etmiştir. Yat turizminde de büyüyoruz: 2003'te 41 olan yat limanımız 64'e, yat bağlama kapasitemiz ise 8 bin 500'den 25 bin 262'ye yükselmiştir. Türkiye, 2025 mega yat sipariş defterine göre yat imalatında İtalya'nın ardından ikinci sırada yer almıştır. 2024 yılında 2 milyar dolarlık gemi ve yat ihracatı gerçekleştirdik ve bu miktar tersanelerimizde çalışan yaklaşık 100 bin işçimizin alın terinin küresel sulardaki izidir. Denizcilik sektöründeki bu başarılarımız uluslararası sularda da yankılanıyor. Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün denetiminden alnımızın akıyla geçtik; Paris ve Tokyo Memorandumlarında adeta yüksek standartların bayraktarıyız. Söz konusu Örgütün üye devlet denetimini başarıyla tamamlayarak denizcilik faaliyetlerimizin küresel normlara uygun olduğunu bir kez daha dünyaya ve ülkemize kanıtlamış olduk. 2023 yılında ABD Sahil Güvenlik Raporunda da Türk Bayrağı "Hedef Bayrak" listesinden çıktı. Bu önemli gelişme, gemilerimizin daha az denetime tabi tutulmasını sağlayarak uluslararası tercih edilirliklerini artırdı. Artık gemilerimiz denetim zincirlerinden kurtulmuş bir şekilde güven bayrağıyla küresel sularda özgürce seyredebilmekte" dedi.

"Gemi inşasındaki yerlilik oranımız yüzde 20-30'dan yaklaşık yüzde 60'lara çıktı"

Bakan Uraloğlu, "Gemi inşa sanayimiz de denizcilik sektöründeki yükselişimizin çelikten kalbi olmuştur. Hamdolsun yaklaşık 100 bin kişiye ekmek kapısı olan sektörümüz, bugün inovasyonun rüzgarıyla, çevreci tasarımlarla ve yerli üretimle doludizgin ilerliyor. Tersane sayımız 37'den 85'e, yıllık üretim kapasitemiz 550 bin detveyt tondan, 4,79 milyon detveyt tona ulaştı. 2011'de 150 bin detveyt ton olan inşa tonajımız, 2024'te yüzde 88 artarak 282 bin detveyt tona, bakım-onarım miktarımız ise yüzde 254 artarak 46,4 milyon detveyt tona yükseldi. Gemi inşasındaki yerlilik oranımız yüzde 20-30'dan yaklaşık yüzde 60'lara çıktı. Hedefimiz; yeni inşa edilen gemilerde yerlilik oranımızı daha da yüksek seviyelere taşımaktır. Ayrıca gemi inşa sanayimiz, 843 tekne imal tesisi, 209 çekek yeri ve 23 gemi geri dönüşüm tesisiyle vazgeçilmez bir ekosistem oluşturmuştur. Öyle ki 2024 yılında gemi geri dönüşüm tesislerimizde 110 gemiye karşılık 585 bin grostonluk söküm işlemi gerçekleştirilerek Türkiye, yüzde 8,1'lik pay alarak dünyada dördüncü sırada, Avrupa'da ise lider konumda bulunmaktadır" diye konuştu.

"Döker-1 adlı çamur taşıma barcımız tarama faaliyetlerimize yeni bir soluk getirecektir"

Bakan Uraloğlu, "Bugün; Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğümüz koordinesinde İstanbul, İzmir ve Samsun Denizdibi Tarama Başmühendisliklerimizce 38 deniz aracı ve 210 personelle denizlerimizin aldığı nefesi güçlendirmeye devam ediyoruz. Şu anda hizmete aldığımız Döker-1 adlı çamur taşıma barcımız da 750 metreküplük kapasitesi, yüklü halde 7,5 knot'luk hızı ve ortadan açılır yük boşaltma özelliğiyle tarama faaliyetlerimize yeni bir soluk getirecektir. Yerli tersanelerimizde inşa edilen bu gemimiz, çevreci tasarımı ve etkin performansıyla da filomuzun yeni bir gurur kaynağı olacaktır. Aynı şekilde, bugün ilk blok kaynağını yaptığımız emici tip tarama gemimiz, dünyada sadece birkaç ülkenin üretebildiği bir teknolojiye sahiptir. Türk mühendislerin aklı ve işçilerinin emeğiyle inşa edilen gemimiz, tamamlandığında limanlarımızın derinliğini koruyarak büyük tonajlı gemilerin güvenliğini sağlayacak, ticaret gemilerimizin yolunu açacak ve deniz ticaret hacmimizi arttıracaktır. Bu gemimiz de modern teknolojiye uyumlu ve fark oluşturan tasarımıyla Türkiye'nin denizcilik vizyonunu bir adım öteye taşıyacaktır" şeklinde konuştu.