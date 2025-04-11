Kütahya'da trafik kazası! Çok sayıda yaralı var
Kütahya'da 2 otomobilin çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2025 07:45, Son Güncelleme : 11 Nisan 2025 08:01
Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
R.A. (37) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 5. kilometresindeki İnköy Kavşağı'nda T.C'nin (38) kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 2'si çocuk 3 kişi, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.