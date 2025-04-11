İstanbul'u lodos vurdu! Bina yıkıldı, çatılar uçtu, elektrikler kesildi...
İstanbul'u lodos vurdu! Bina yıkıldı, çatılar uçtu, elektrikler kesildi...
Kütahya'da trafik kazası! Çok sayıda yaralı var
Kütahya'da trafik kazası! Çok sayıda yaralı var
Murat Ağırel ve Timur Soykan serbest bırakıldı
Murat Ağırel ve Timur Soykan serbest bırakıldı
Ege beşik gibi sallandı! Depremler peş peşe geldi, işte ilk veriler
Ege beşik gibi sallandı! Depremler peş peşe geldi, işte ilk veriler
Benzinin litre fiyatına bir indirim daha geldi
Benzinin litre fiyatına bir indirim daha geldi
Ankara'da okullar yarın için tatil edildi
Ankara'da okullar yarın için tatil edildi
'Muğla'da hastalara fazla radyoaktif madde verildi' iddialarına açıklama
'Muğla'da hastalara fazla radyoaktif madde verildi' iddialarına açıklama
Bakan Tunç: Görevini layıkıyla yapan binlerce hakim-savcımız var
Bakan Tunç: Görevini layıkıyla yapan binlerce hakim-savcımız var
Ünlü markanın köftesinde zararlı bakteri tespit edildi
Ünlü markanın köftesinde zararlı bakteri tespit edildi
Trump'ın gümrük vergisi politikası altına rekor yeniletti
Trump'ın gümrük vergisi politikası altına rekor yeniletti
İkinci el araç fiyatları yeniden yükselişe geçti
İkinci el araç fiyatları yeniden yükselişe geçti
3 haftadır düşüyor! Merkez'in rezervleri 7 ayın en düşüğünde
3 haftadır düşüyor! Merkez'in rezervleri 7 ayın en düşüğünde
MB açıkladı: Boykot çağrısına rağmen harcamalar arttı
MB açıkladı: Boykot çağrısına rağmen harcamalar arttı
Erdoğan - DEM Parti görüşmesine açıklama
Erdoğan - DEM Parti görüşmesine açıklama
Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Kar yağışı ve don bekleniyor
Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Kar yağışı ve don bekleniyor
Türkiye'de derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı
Türkiye'de derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı
Bakan Şimşek tek haneli enflasyon için tarih verdi
Bakan Şimşek tek haneli enflasyon için tarih verdi
Saraçhane'deki eylemlerde tutuklanan 102 öğrenciye tahliye
Saraçhane'deki eylemlerde tutuklanan 102 öğrenciye tahliye
Bakan Göktaş Açıkladı: Doğum Yardımına 18 Bin Başvuru
Bakan Göktaş Açıkladı: Doğum Yardımına 18 Bin Başvuru
Bakan Yerlikaya: Polis, Huzurun Teminatıdır
Bakan Yerlikaya: Polis, Huzurun Teminatıdır
Bakan Tekin: 20 Yılda Derslik Sayımız İki Katına Çıktı
Bakan Tekin: 20 Yılda Derslik Sayımız İki Katına Çıktı
Uzman çavuş tartıştığı kişiye tabancayla kurşun yağdırdı
Uzman çavuş tartıştığı kişiye tabancayla kurşun yağdırdı
Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi Başlıyor
Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi Başlıyor
Ankara'daki Maden Kazasında Yaralı Sayısı 14'e Çıktı
Ankara'daki Maden Kazasında Yaralı Sayısı 14'e Çıktı
Promosyon rekoru kırıldı... 105 bin TL maaş promosyonu aldılar
Promosyon rekoru kırıldı... 105 bin TL maaş promosyonu aldılar
Otomotiv Sektöründe Nisan Ayı Fırsatları ve Zamlar
Otomotiv Sektöründe Nisan Ayı Fırsatları ve Zamlar
Ebeveynler dikkat! Bakanlık, bir kırtasiye ürününün satışını yasakladı
Ebeveynler dikkat! Bakanlık, bir kırtasiye ürününün satışını yasakladı
Antalya Diplomasi Forumu: Dünya Liderleri Bir Araya Geliyor
Antalya Diplomasi Forumu: Dünya Liderleri Bir Araya Geliyor
Erdoğan'a şikayet ettiler! AK Partili il başkanları bürokratlardan dertli
Erdoğan'a şikayet ettiler! AK Partili il başkanları bürokratlardan dertli
Ankara Emniyet'inden İşkence ve Çıplak Arama İddialarına Yalanlama
Ankara Emniyet'inden İşkence ve Çıplak Arama İddialarına Yalanlama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kütahya'da trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

Kütahya'da 2 otomobilin çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2025 07:45, Son Güncelleme : 11 Nisan 2025 08:01
Yazdır
Kütahya'da trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

R.A. (37) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 5. kilometresindeki İnköy Kavşağı'nda T.C'nin (38) kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 2'si çocuk 3 kişi, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber