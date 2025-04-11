YÖK, Becayiş Başvurularında Süreyi Uzattı!

Yükseköğretim Kurulunca yapılan değerlendirme sonrası, idari personelden gelen yoğun talep sonrası başvuru süresi 18 Nisan 2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler arası karşılıklı yer değişikliği için başlatmış olduğu çalışma kapsamında yapılacak taleplerin 11 Nisan 2025 tarihine kadar devlet yükseköğretim kurumlarınca veri girişlerinin yapılmasını istemişti.

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