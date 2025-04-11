23 İlde DEAŞ Operasyonu: 105 Kişi Gözaltında

Otomobil Tankere Çarptı: 1'i Polis, 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Otomobil Tankere Çarptı: 1'i Polis, 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Ticaret Bakanlığı'ndan Kaçakçılıkla Mücadelede %46'lık Artış
Ticaret Bakanlığı'ndan Kaçakçılıkla Mücadelede %46'lık Artış
Edirne'de Rüşvet Operasyonu: 38 Memur Adliyeye Sevk Edildi
Edirne'de Rüşvet Operasyonu: 38 Memur Adliyeye Sevk Edildi
Antalya Diplomasi Forumu Başladı: Dünya Liderleri Bir Arada
Antalya Diplomasi Forumu Başladı: Dünya Liderleri Bir Arada
İndirim Kısa Sürdü: Benzin Tekrar Zamlanacak!
İndirim Kısa Sürdü: Benzin Tekrar Zamlanacak!
Türkiye'de Hava Durumu: Kar ve Yağmur Uyarısı
Türkiye'de Hava Durumu: Kar ve Yağmur Uyarısı
Altında tarihi rekor: Gram 4 bin lira kapısına dayandı
Altında tarihi rekor: Gram 4 bin lira kapısına dayandı
İstanbul'u lodos vurdu! Bina yıkıldı, çatılar uçtu, elektrikler kesildi...
İstanbul'u lodos vurdu! Bina yıkıldı, çatılar uçtu, elektrikler kesildi...
Kütahya'da trafik kazası! Çok sayıda yaralı var
Kütahya'da trafik kazası! Çok sayıda yaralı var
Murat Ağırel ve Timur Soykan serbest bırakıldı
Murat Ağırel ve Timur Soykan serbest bırakıldı
Ege beşik gibi sallandı! Depremler peş peşe geldi, işte ilk veriler
Ege beşik gibi sallandı! Depremler peş peşe geldi, işte ilk veriler
Benzinin litre fiyatına bir indirim daha geldi
Benzinin litre fiyatına bir indirim daha geldi
Ankara'da okullar yarın için tatil edildi
Ankara'da okullar yarın için tatil edildi
'Muğla'da hastalara fazla radyoaktif madde verildi' iddialarına açıklama
'Muğla'da hastalara fazla radyoaktif madde verildi' iddialarına açıklama
Bakan Tunç: Görevini layıkıyla yapan binlerce hakim-savcımız var
Bakan Tunç: Görevini layıkıyla yapan binlerce hakim-savcımız var
Ünlü markanın köftesinde zararlı bakteri tespit edildi
Ünlü markanın köftesinde zararlı bakteri tespit edildi
Trump'ın gümrük vergisi politikası altına rekor yeniletti
Trump'ın gümrük vergisi politikası altına rekor yeniletti
İkinci el araç fiyatları yeniden yükselişe geçti
İkinci el araç fiyatları yeniden yükselişe geçti
3 haftadır düşüyor! Merkez'in rezervleri 7 ayın en düşüğünde
3 haftadır düşüyor! Merkez'in rezervleri 7 ayın en düşüğünde
MB açıkladı: Boykot çağrısına rağmen harcamalar arttı
MB açıkladı: Boykot çağrısına rağmen harcamalar arttı
Erdoğan - DEM Parti görüşmesine açıklama
Erdoğan - DEM Parti görüşmesine açıklama
Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Kar yağışı ve don bekleniyor
Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Kar yağışı ve don bekleniyor
Türkiye'de derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı
Türkiye'de derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı
Bakan Şimşek tek haneli enflasyon için tarih verdi
Bakan Şimşek tek haneli enflasyon için tarih verdi
Saraçhane'deki eylemlerde tutuklanan 102 öğrenciye tahliye
Saraçhane'deki eylemlerde tutuklanan 102 öğrenciye tahliye
Bakan Göktaş Açıkladı: Doğum Yardımına 18 Bin Başvuru
Bakan Göktaş Açıkladı: Doğum Yardımına 18 Bin Başvuru
Bakan Yerlikaya: Polis, Huzurun Teminatıdır
Bakan Yerlikaya: Polis, Huzurun Teminatıdır
Bakan Tekin: 20 Yılda Derslik Sayımız İki Katına Çıktı
Bakan Tekin: 20 Yılda Derslik Sayımız İki Katına Çıktı
Uzman çavuş tartıştığı kişiye tabancayla kurşun yağdırdı
Uzman çavuş tartıştığı kişiye tabancayla kurşun yağdırdı
Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi Başlıyor
Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi Başlıyor
Ana sayfaHaberler Terör

23 İlde DEAŞ Operasyonu: 105 Kişi Gözaltında

23 ilde gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda 105 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar Emniyet ve Jandarma tarafından yürütüldü.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Nisan 2025 09:21, Son Güncelleme : 11 Nisan 2025 09:22
Yazdır
23 İlde DEAŞ Operasyonu: 105 Kişi Gözaltında

Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada son operasyona dair detayları paylaştı. Buna göre 23 ilde yapılan operasyon kapsamında 105 terör örgütü mensubu gözaltına alındı.Türkiye genelinde huzur ve güvenlik için yapılan operasyonlar sürüyor. Güvenlik güçleri, suça ve suçluya göz açtırmıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da gün gün, yapılan operasyonlara ilişkin X hesabından bilgi veriyor.

23 İlde DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyon

Bu kez 23 ilde, DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonun detaylarına ilişkin Yerlikaya şöyle dedi:

105 Kişi Yakalandı

23 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 105 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için terör örgütlerine yönelik yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam ediyor.

Operasyon Yapılan İller

  • Aksaray
  • Ankara
  • Batman
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kilis
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Osmaniye
  • Samsun
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Adana
  • Hatay
  • İstanbul
  • Yalova

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüne finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

Çok Sayıda Materyal Ele Geçirildi

Operasyonlar sonucunda; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimiz ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber