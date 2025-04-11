Ankara'da Down sendromlu çocuğu oyun alanına almadılar
Öğretmeni Sevcan Odabaşı K. eşliğinde oyun alanına giden 7 yaşındaki Down sendromlu Mert Affan Y, burada ayrımcılığa maruz kaldı. Çocuk oyun alanına alınmazken öğretmeni ise olaya tepki gösterdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2025 09:58, Son Güncelleme : 11 Nisan 2025 09:59
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir AVM içerisinde yer alan bir oyun alanında, tepki çeken bir olay yaşandı..
Olayda, 7 yaşındaki Down sendromlu Mert Affan Y. öğretmeni Sevcan Odabaşı K. eşliğinde oyun alanına gitti.
OYUN ALANINA ALMADILAR
Ancak işletme yetkilileri, Mert'in Down sendromlu olduğunu fark edince, çocuğa bilet veremeyeceklerini ifade etti.
O ANLAR TEPKİ ÇEKTİ
Aynı yaştaki diğer çocuklar alana giriş yaparken Mert'in sadece farklılıkları nedeniyle dışlanması, öğretmeni tarafından büyük tepkiyle karşılandı.