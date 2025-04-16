Memur uzun süreli hastalık halinde nasıl izin kullanır?

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinde, "Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hallerinde ise oniki aya kadar izin verilir.

Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

Bu maddede yazılı azami süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahalli usüle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri halinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde şu açıklamaların yapılması konuyu açıklamak bakımından uygun olacaktır:

Uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklarda izin süresi ne kadardır?

Kanser, akıl hastalığı, verem gibi uzun süreli tedavi gerektiren hastalık hallerinde memurlar 18 aya kadar, diğer hastalık hallerinde yani uzun süreli tedavi gerektirmeyen hallerde 12 aya kadar memura izin verilecektir. Bu konuda idarenin takdir yetkisi bulunmamaktadır. Bu sürede memurun aylık ve özlük hakları korunacaktır.

Memurun hastalık sebebiyle hastane gibi yataklı tedavi kuruluşlarında geçen süresi nasıl hesaplanacaktır?

Memurun yataklı tedavi kurumlarında geçen süreleri almış olduğu izin süresinin içinde değerlendirilecek memura ayrıca hastane yatışından geçen süreler için bir izin verilmeyecektir.

Memur bu izni kullanırken iyileştiğinde süreç nasıl işleyecektir?

Memur bu izni kullanırken bu iznin sonunda işe başlaması için iyileştiğine dair raporu kurumuna ibraz etmelidir. Örneğin 18 ay kadar izin kullanan memur bu süre sonunda işe başlamak için iyileştiğine dair raporu kurumuna bildirip işe başlamalıdır.

Azami süre kadar izin kullanan memur, iyileşemediğinde tekrar izin kullanabilir mi?

18 aylık veya 12 aylık azami süreler sonunda iyileşemeyen memurun izin süresinin sonunda hastalığı devam ederse memurun alacağı sağlık kurulu (heyet) raporuyla bu durum idareye bildirilir ve ilgilinin izni bu süreler kadar bir kat daha uzatılır. Bu süre sonunda da ilgili iyileşmezse idare ilgiliyi re'sen emekli edecektir. Örnek vermek gerekirse akıl hastalığı sebebiyle en fazla 18 ay tabip raporuyla izin kullanan memur bu süre sonunda da iyileşmezse tekrar en fazla 18 ay izin kullanması için heyet raporunu idareye ibraz etmesi gerekmektedir. Bu sürenin sonunda da yani azami 36 ay süre sonunda da iyileşmeyen memuru idare emekliliğe sevk edecektir.

Konu hakkında mevzuat hükmü incelendiğinde, memurun ilk azami süreler için izin alması tabip raporuna bağlıyken, bu süreler sonundan iyileşmemesi sebebiyle aldığı ikinci izin için memur sağlık kurulu yani heyet raporu almak durumundadır.

İkinci azami süre sonunda emeklilik hakkını elde etmeyen memurun tekrar memuriyete dönmesi durumu nasıl olacaktır?

Azami süreler sonunda iyileşmeyen ve ikinci kez süre uzatımı yapan memur bu iznin sonunda iyileştiğine dair sağlık kurulu yani heyet raporunu kurumuna ibraz edip göreve başlayabilecektir. Bunlardan haklarında emeklilik hükümleri uygulanıp tekrar memuriyete dönmek isteyen memurlar da gerekli sağlık şartlarını tekrar kazanmaları halinde yeniden memuriyete ve niteliklerine uygun kadrolara öncelikli atanacaklardır. Burada da idarenin takdir yetkisi yoktur. İlgiliyi yeniden göreve başlatmak durumundadır.