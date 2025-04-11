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Ticaret Bakanlığı'ndan Kaçakçılıkla Mücadelede %46'lık Artış

Mart ayında gerçekleştirilen operasyonlarla 4,6 milyar TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi; uyuşturucu, değerli maden ve lüks araçlar yakalandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Nisan 2025 10:35, Son Güncelleme : 11 Nisan 2025 10:32
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Ticaret Bakanlığı'ndan Kaçakçılıkla Mücadelede %46'lık Artış

Ticaret Bakanlığı, ilk üç ayda yakalanan kaçak eşya ve uyuşturucu sayısında yüzde 46'lık artış olduğunu açıkladı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerince, ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamına sebebiyet vererek ticari işleyişe sekte vuran, toplum sağlığını hedef alarak gençlerimizi bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılığın hiçbir türüne geçit verilmiyor.

2025 Yılı İlk Üç Ayda Kaçak Eşya Yakalamaları

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından, 2025 yılı ilk üç aylık Ocak-Mart döneminde, yüzde 46'lık artışla 12 milyar lira tutarında muhtelif kaçak eşya yakalaması gerçekleştirildi.

1.734 Operasyon

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerince, yeni teknolojiye sahip sistemleri ve geliştirilmiş farklı analiz tekniklerini kullanarak yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri sonucu 2025 yılının ilk üç ayında 1.734 farklı operasyon gerçekleştirildi.

Yakalamalar Yüzde 46 Arttı

Gümrükler Muhafaza birimlerince yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 46 artışla 12 milyar Türk Lirası değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi.

Ele Geçirilenler

  • 9,6 ton uyuşturucu madde,
  • 1.2 ton akaryakıt,
  • 483 bin 895 kilogram değerli maden,
  • 2 milyon 542 bin adet tıbbi malzeme ele geçirildi.

Mart Ayında Gerçekleştirilen Yakalamalar

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekiplerinin 2025 yılı Mart ayı operasyon bilançosu; yüzde 22 artışla 4,6 milyar lira oldu. Gümrükler Muhafaza birimlerince, 2025 yılı Mart ayında yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 22 artışla 4 milyar 612 milyon Türk Lirası değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi.

  • 3,5 ton uyuşturucu madde,
  • 147 bin 885 kilogram değerli maden,
  • 16 bin 968 adet tıbbi malzeme,
  • 62 bin 941 adet elektrik-elektronik malzeme,
  • 82 adet lüks araç ele geçirildi.


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