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Otomobil Tankere Çarptı: 1'i Polis, 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara-İstanbul otoyolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, tankere çarptı. Kazada araç şoförü ve bir polis memuru hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Nisan 2025 10:45, Son Güncelleme : 11 Nisan 2025 10:47
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Otomobil Tankere Çarptı: 1'i Polis, 2 Kişi Hayatını Kaybetti

ANKARA'da Anadolu Otoyolu Cankurtaran mevkiinde, otomobilin tankere arkadan çarptığı kazada, 1'i polis, 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Ankara-İstanbul arasındaki Anadolu otoyolunun Bolu sınırındaki Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ahmet Ülger yönetimindeki 06 BMA 330 plakalı otomobil, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, tankere arkadan çarptı.

Polis Memuru İbrahim Güney Hayatını Kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araç şoförü Ahmet Ülger ile polis memuru İbrahim Güney hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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