Adalet Bakanlığına Personel Alımı İçin Süreç Devam Ediyor

Dün bazı bazı basın organlarında 'Adalet Bakanlığı personel alım sayısı 22 bin olarak açıkladı' başlıklı haberleri gündeme düştü, konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'e personel alımı süreciyle ilgili detaylı bilgi verdi.

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a Bakanlığa alınacak 22 bin kişilik personel alım sürecinde takvim ne zaman netleşecek sorusunu sordu.

Bakan Tunç konuya ilişkin şu yanıtı verdi: İhtiyaçlarımız doğrultusunda 22 bin kişilik bir personel alımı talep ettik fakat henüz bir onay alınmadı, süreç devam ediyor ifadelerini kullandı.

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