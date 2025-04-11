Antalya Havalimanı'nın Kapasitesi 82 Milyona Çıkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona yükselttiklerini belirterek, "Bu yatırımlarla Antalya Havalimanı, İstanbul Havalimanı'ndan sonra yolcu kapasitesi en yüksek 2. havalimanı olacak" dedi.

Antalya Havalimanı'nın Yeni Terminal Binaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek Antalya Havalimanı'nın yeni terminal binalarının önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, hava yolunun mesafeleri kısaltmanın ötesinde kültürel bağları güçlendiren, toplumlar arasında köprüler kuran ve ekonomik kalkınmayı destekleyen stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Eşsiz Coğrafi Konumu

Türkiye'nin Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişim noktasında, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkeye erişim sağlayan eşsiz konuma sahip olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, avantajlı coğrafi konumunun Türkiye'yi havacılıkta dünyanın önde gelen transit merkezlerinden biri yapmaya müsait kıldığını ifade etti.

Havacılıkta Hızlı Büyüme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002'den bu yana sürdürdükleri sivil havacılık politikalarıyla sektörü özel işletmelere açarak rekabeti teşvik ettiklerini ve havacılıkta hızlı bir büyüme dönemini başlattıklarını anlatan Uraloğlu, Türkiye'yi 23 yılda dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden biri haline getirdiklerini kaydetti.

Havalimanlarının Mimari Özellikleri

Uraloğlu, havalimanlarını örnek mimariyle yaptıklarını ifade ederek, "Örneğin Rize-Artvin Havalimanı'nı yöresel mimarinin yansıtıldığı terminal binası ve çay bardağı formundan esinlenilen kulesiyle inşa ettik. Çukurova Havalimanı da narenciyesinden esinlenen turuncu rengi ve bölgenin simgesi pamuk motifleri ile Çukurova Bölgesi'nin yöresel kültürünü yansıtan mimari dokunuşlarla muhteşem bir eser oldu." dedi.

Yolcu Sayısındaki Artış

"İlk 3 ayda yolcu sayımız 45 milyon 175 bin 946'ya ulaştı"Uçak pistlerinin bir ülkenin ekonomisi için olmazsa olmaz olduğunu dile getiren Uraloğlu, yaptıkları yatırımlarla 2002 yılındaki 149 kilometrelik pist uzunluğuna 73,5 kilometre daha ekleyerek 222,5 kilometreye yükselttiklerini kaydetti.

Antalya Havalimanı'nın Geleceği

Antalya Havalimanı'nın yeni terminal binaları ve tamamlayıcı tesisleriyle sivil havacılık sektörünün gelişimine önemli katkı sağlayacağını ifade eden Uraloğlu, "2024 yılında havalimanımız, iç hatlarda 6,2 milyon, dış hatlarda ise 33 milyona yakın yolcu olmak üzere toplamda 39 milyon 230 bin yolcuya hizmet verdi." dedi.

Antalya Havalimanı'nın Genişletilmesi

"Yarın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifiyle hizmete açacağımız yeni terminal binalarıyla Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ni 90 bin 143 metrekareden 224 bin metrekareye, İç Hatlar Terminali'ni ise 36 bin 859 metrekareden 75 bin metrekareye çıkarıyoruz."

Kira Gelirleri ve Proje Finansmanı

Uraloğlu, 927 milyon avroluk yatırım gerektiren bu projenin devletin kasasından tek kuruş çıkmadan gerçekleştirildiğine dikkati çekti. "Herhangi bir yolcu garantisi koymadan hayata geçirilen bu proje ile yüklenici firmalardan 25 yıl işletme süresi karşılığında KDV dahil 8 milyar 555 milyon kira geliri elde edeceklerini" kaydetti.Uraloğlu, havalimanının turizm, ticaret ve istihdam alanlarında bölgeye büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Uçak yakıtını deniz terminalinden havalimanına taşımak için 29 kilometrelik boru hattı imal ettiklerini dile getiren Uraloğlu, bu sayede şehir trafiğine yılda 60 bin tankerin giriş-çıkışını engellediklerini sözlerine ekledi.