Mehmet Şimşek: Kayıt Dışı Ekonomiye Karşı Başarı Sağladık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kayıt dışı ekonomi ile yoğun mücadelemiz sonuç veriyor, beyanname sayısı 5 milyona yaklaştı" dedi. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kayıt dışı ekonomi ile yoğun mücadelemiz sonuç veriyor, beyanname sayısı 5 milyona yaklaştı." Gelirlerini doğru ve zamanında beyan eden mükelleflerimize teşekkür ediyoruz. Beyanda bulunmayan veya eksik beyan verenlere pişmanlık hükümlerinden yararlanabileceklerini hatırlatıyoruz.