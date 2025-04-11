Mehmet Şimşek: Kayıt Dışı Ekonomiye Karşı Başarı Sağladık
Bakan Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede elde edilen başarıları duyurdu. Beyanname sayısı 5 milyona yaklaşırken, doğru beyan verenlere teşekkür etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Nisan 2025 12:42, Son Güncelleme : 11 Nisan 2025 12:43
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kayıt dışı ekonomi ile yoğun mücadelemiz sonuç veriyor, beyanname sayısı 5 milyona yaklaştı" dedi. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kayıt dışı ekonomi ile yoğun mücadelemiz sonuç veriyor, beyanname sayısı 5 milyona yaklaştı." Gelirlerini doğru ve zamanında beyan eden mükelleflerimize teşekkür ediyoruz. Beyanda bulunmayan veya eksik beyan verenlere pişmanlık hükümlerinden yararlanabileceklerini hatırlatıyoruz.Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Rekor Beyanname Sayısı