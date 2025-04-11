Nisan Ayı Sıfır Otomobil Kampanyaları: Markalar Yarışıyor

Nisan ayıyla birlikte sıfır otomobil kampanyaları hız kazanmaya başladı. Markalar, sıfır faizli kredilerle ve uygun maliyetli finansmanlarla araç sahibi olmak isteyenlere kolaylık sağlıyor. İşte marka marka en güncel sıfır otomobil kampanyaları...

TOGG

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, T10X V2 modeli için birçok kredi kampanyası sunuyor.

500.000 TL - 12 Ay - 0%

500.000 TL - 48 Ay - 2,35%

1.000.000 TL - 12 Ay - 2,15%

1.000.000 TL - 48 Ay - 2,80%

Renault

Fransız otomobil üreticisi Renault, sıfır faizli kredi kampanyasını sonlandırdı. Nisan ayı güncel kampanyalarına bakıldığında Clio, Megane Sedan ve Yeni Duster modellerinin tüm versiyonları için 200 bin TL değerindeki krediyi 6 ay vade ve %0,99 faiz oranı karşılığında alabilirsiniz.Markanın elektrikli modeli Megane E-Tech için ise 350 bin TL, 12 ay vade ve %0 faiz oranı uygulanıyor.

Opel

Opel Türkiye, mart ayı itibarıyla neredeyse bütün modellerinde kredi kampanyası uyguluyor. Alman otomobil üreticisi 150 bin TL'den 700 bin TL'ye kadar birçok tutarda kredi imkanı sunuyor. Faiz oranları ise %0 ila %2,99 arasında değişkenlik gösteriyor.

KIA

Güney Kore merkezli marka, Türkiye'de mart ayı itibarıyla 150 bin TL'den 600 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sağlıyor. Markanın amiral gemisi modellerinden Stonic için ise 250 bin TL'lik kredi için %0,99'luk faiz oranı uygulanıyor.

Honda

Türkiye'de en çok satın alınan otomobil markalarının başında yer alan Honda'nın 2025 yılının Nisan ayında herhangi bir sıfır otomobil kredi kampanyası bulunmuyor.

FIAT

Egea - 150.000 TL - 12 ay - %0 faiz

Egea - 300.000 TL - 12 ay - %1,85 faiz

Jeep

SUV dünyasının önemli oyuncusu Jeep, segmentinin en çok tercih edilen modeli Avenger Electric ve Avenger E-Hybrid ile Renegade için 200 bin TL'ye 12 ay %1,99 faizli kredi olanağı sunuyor. Aynı zamanda otomobil için 200 bin TL'lik nakit indirimi de söz konusu.Markanın Compass modeli için ise 500.000 TL'ye %1,99'luk kredi kampanyası mevcut.

Chery

OMODA 5 PRO , modeli kapsamında 294 bin TL nakit indirimi ve 300 bin TL'lik de kredi avantajı uygulanıyor.

, modeli kapsamında 294 bin TL nakit indirimi ve 300 bin TL'lik de kredi avantajı uygulanıyor. TIGGO 8 PRO MAX modeli için ise 249 bin TL'lik nakit indiriminin yanı sıra 600 bin TL'lik %0 faizli kredi avantajı müşterileri bekliyor.

modeli için ise 249 bin TL'lik nakit indiriminin yanı sıra TIGGO7 PRO MAX modeli, Exceptional versiyonuna özel 289.000 TL nakit indirimi ve 250.000 TL bireysel kredi avantajı sunuyor.

Citroen

Citroen Ami - 120.000 TL - %0 faiz

C4, C4 X - 150.000 TL - 12 ay - %0 faiz

C5 Aircross - 200.000 TL - 12 ay - %0 faiz

Hafif ticari modeller - 280.000 TL - 12 ay - %0 faiz

Hafif ticari modeller - 700.000 TL - 12 ay - %2,99 faiz

Citroen Jumpy Spacetourer, Jumper modeller - 280.000 TL - 12 ay - %0 faiz

Citroen Jumpy Spacetourer, Jumper modeller - 700.000 TL - 12 ay - %2,99 faiz

Nissan

Güney Kore merkezli otomobil üreticisi Nissan, Türkiye'de mart ayında birçok modelinde kampanya uyguluyor. Türkiye'de en çok satan modellerden biri olan Qashqai için 150 bin TL nakit alım indirimi uygulanıyor. Aynı modelin elektrikli versiyonu için ise sadece 200 bin TL nakit alım indirimi uygulanıyor. Markanın Juke modelinde ise 120 bin TL nakit alım indiriminin yanı sıra 300 bin TL %1,99 faizli kredi imkanı sağlanıyor.

BMW

Almanya'nın en büyük otomobil üreticilerinden olan BMW, Türkiye'de her modeli için farklı farklı finansman seçenekleri sunuyor. 500 bin TL'den 8 milyon TL'ye kadar kredi tutarı sağlayan BMW, 6 ay vadeli ödemelerde %0 faiz politikası uyguluyor.

Peugeot

Fransız otomobil üreticisi, E-3008 modeli hariç bütün otomobillerinde sıfır faizli kredi imkanı sunuyor.