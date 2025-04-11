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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan üreticilere yağış ve don uyarısı!

Tarım ve Orman Bakanlığı 11-15 Nisan 2025 tarihleri arasında bazı bölgelerde tarımsal faaliyetleri tehdit edecek olumsuz hava koşullarına karşı üreticileri uyardı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 11 Nisan 2025 13:12, Son Güncelleme : 11 Nisan 2025 13:11
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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan üreticilere yağış ve don uyarısı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, 11-15 Nisan 2025 tarihleri arasında ülke genelinde zirai don, dolu, aşırı yağış, sel ve fırtına gibi olumsuz hava koşullarının yaşanabileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada üreticilere, bu tür afetlere karşı dikkatli olmaları ve "ALO TARSİM 172" hattına ihbarda bulunmaları hatırlatıldı. Ayrıca, yüzde 70 devlet desteği sunulan tarım sigortalarının yaptırılmasının önemine dikkat çekildi.

Açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 11- 15 Nisan 2025 tarihleri arasında ülkemizin belli yerlerinde yaşanacak olumsuz hava koşulları, tarımsal faaliyetler için de ciddi bir risk oluşturmaktadır.

Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın zirai don, dolu, aşırı yağış, sel- su baskını ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, meydana gelebilecek etkilenmelere karşı Tarım ve Orman il/ilçe müdürlüklerine ve "ALO TARSİM 172" hattına ihbarda bulunmaları önem arz etmektedir.

Bu vesileyle, üreticilerimizin % 70'e varan devlet desteği içeren tarım sigortası yaptırmalarının, bu tür afetlere karşı önemini tekrar hatırlatmak isteriz."

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