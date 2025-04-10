CHP Mamak İlçe Meclisi'nden Ertan Işık'a Sert Tepki: Sessiz Kalmak, Onaylamaktır!

Geçtiğimiz günlerde ABB Meclisi'nde mikrofonu açık unutan CHP'li Meclis Başkan Vekili Ertan Işık, MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'e rahmet dilediği için kendisine bozulan partililerine küfür etmesine ilişkin bir tepki de Mamak Belediye Meclis Üyelerinden geldi.

Mikrofon Kazası Krize Dönüştü

Ertan Işık, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'e rahmet dilediği için bazı CHP'lilerden tepki aldığını belirterek, "S...r et umrumda mı ya, ben onları ciddiye bile almıyorum" şeklinde küfürlü ifadeler kullandı. Mikrofonunun açık olduğunu fark etmeyen Işık'ın sözleri Meclis salonunda duyuldu ve anında sosyal medyaya yansıyarak büyük tepki çekti.

Mamak CHP'den Işık'a sert tepki

Skandal sözlerin ardından Mamak Belediyesi'nde görevli CHP'li Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri ortak bir açıklama yayımlayarak Işık'a tepki gösterdi. Açıklamayı imzalayan isimler arasında Mamak Belediye Başkan Yardımcıları Erdoğan Doğan, Sibel Emre, Fırat Gökçe ile Meclis Üyeleri Ayfer Ayaz, Ercan Aksu, Veyse Karani Tunç, Satı Gül, Hacı Gökcan, Aydın Topçu, Ahmet Aşali, Muhlis Çatak ve Rıza Kaplan yer aldı.

Yapılan yazılı açıklamada, Işık'ın sözlerinin "bir dil sürçmesi" olarak değerlendirilemeyeceği, söylemlerinin uzun süredir içselleştirilmiş ayrımcı bir bakış açısının dışavurumu olduğu vurgulandı. Ayrıca, "Bu ifadeleri 'trollere söyledim' diyerek geçiştirmek, samimi bir özür vermemek kamuoyunu ikna etmekten uzaktır," denildi.

Açıklamada, CHP'nin temel ilkelerine aykırı olan bu tarz söylemlere karşı sessiz kalınamayacağı belirtilerek, "Sessiz kalmak, onaylamaktır" ifadeleriyle tepkinin boyutu vurgulandı.

Işık'tan Özür: "Kelime Seçimim Hatalıydı"

Tepkilerin büyümesinin ardından Ertan Işık sosyal medya hesabı üzerinden bir özür metni paylaştı. Işık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle üslubumdan dolayı kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum. Yanımda bulunan bir arkadaşım, bazı çevrelerin konuşmalarımıza yönelik rahatsızlık duyacağını, trollerin bunu kullanabileceğini söyledi. Ben de bu trollere ve onların yönlendirmelerine karşı duyduğum öfkeyi ifade ettim. Ancak bu esnada seçtiğim kelimeler kesinlikle doğru değildi. Partimizin Meclis üyelerine yönelik herhangi bir saygısızlığım ya da küçümseyici tavrım söz konusu olamaz."

Işık, partide birlikte görev yaptığı arkadaşlarının niyetini anladığını düşündüğünü belirterek, "Bu mücadelede kimlere karşı durduğumuzu çok iyi bilirler" dedi.

Parti İçi Tepkiler Dinmiyor

Ancak Işık'ın açıklaması, Mamak CHP İlçe Meclis üyeleri başta olmak üzere parti tabanında yeterli bir özür olarak kabul edilmedi. Üyeler, partide yıllardır özveriyle görev yapan kadın ve gençlerin emeğine saygısızlık olarak gördükleri bu tavra karşı susmayacaklarını ifade etti.

Konuşmaların sonunda yapılan ortak çağrıda ise şu ifadeler dikkat çekti: "Unutulmamalıdır ki; sessiz kalmak, onaylamaktır."