Hakan Fidan: Filistinlilerin Ana Vatanını Terk Etmesine Karşıyız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistinlileri ana vatanlarını terk etmeye zorlayan her türlü planı reddediyoruz. Arap Ligi tarafından kabul edilen Gazze'nin yeniden inşasına dair planı destekliyoruz dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Bakanlar Komitesi Toplantısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İki Devletli Çözüm ve Orta Doğu'da Kalıcı Barış temasıyla düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Bakanlar Komitesi Toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Gazze'deki İnsani Durum ve Ateşkes Çabaları

Bakan Fidan, bugün yapılan toplantılarda Gazze'deki insani durumu, ateşkesin yeniden tesis edilmesine yönelik çabaları ve işgal altındaki topraklardaki gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.İsrail'in giderek artan saldırganlığının bölgesel düzeydeki sonuçlarını değerlendirdiklerini ifade eden Fidan, kalıcı barışın sağlanması ve iki devletli çözümün tesisi amacıyla uluslararası toplum nezdinde atılabilecek adımları görüştüklerini belirtti.

Uluslararası toplumu barışın tesisi için her türlü desteği vermeye çağırıyoruz

Kalıcı ateşkesin bir an önce sağlanması gerektiğini vurgulayan Fidan, Katar, Mısır ve Amerika'nın öncülük ettiği ateşkes sürecini destekliyoruz. İnsani yardımların Gazze'ye kesintisiz girişi bir an önce sağlanmalıdır. Filistinlileri ana vatanlarını terk etmeye zorlayan her türlü planı reddediyoruz. Arap Ligi tarafından kabul edilen Gazze'nin yeniden inşasına dair planı destekliyoruz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz. Uluslararası toplumu barışın tesisi için her türlü desteği vermeye çağırıyoruz dedi.

Filistinliler kendi yurtlarını terk etmediler

Filistin'de yaşanan zulmün uluslararası hukuka ve evrensel değerlere de zarar verdiğini kaydeden Fidan, İsrail'in saldırgan tavrı bölgesel düzeyde istikrarsızlığa ve küresel düzeyde kuralsızlığa sebep olmaktadır. Ancak İsrail'in Filistinlilere 80 yıldır uyguladığı şiddet sonuç vermemiştir. Filistinliler kendi yurtlarını terk etmediler. Davalarından vazgeçmediler. Filistinlilerin kendi devletlerinin çatısı altında barış ve huzur içinde yaşayacaklarından eminiz diye konuştu.

İsrail'e bir an önce ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunuyoruz

İki devletli çözümün İsrail'in güvenliğinin de garantisi olacağına dikkati çeken Fidan, şöyle devam etti:Buradan İsrail'e bir an önce ateşkes ilan etmesi ve Filistinlilerle barışması çağrısında bulunuyoruz. Biz Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin sorunlarını her platformda gündeme getirmeye devam edeceğiz. Bugün öğleden sonra açılışı yapılacak Antalya Diplomasi Forumu'nda da Filistin'le ilgili birçok toplantı düzenlenecek. Değerli katılımcılara huzurlarınızda bir kez daha çok teşekkür ediyorum.