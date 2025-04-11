Çorum'un 3 ilçesinde eğitime kar engeli

Sungurlu ve Osmancık ilçelerinde ise kar yağışı nedeniyle akşam saatlerinde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak taşımalı eğitime öğleden sonra ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Boğazkale ilçesindeki tüm okullar öğleden sonra tatil edildi.

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