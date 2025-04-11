İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam Geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu taşımaya zam kararı aldı. Yüzde 25'lik zam 12 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak. İşte yeni bilet fiyatları...

UKOME Toplantısı ve Zam Kararı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantıda oy birliği ile toplu taşımaya zam kararı alındı. ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, Metro, Tramvay ve İZBAN bilet ücretlerinde yarından itibaren yüzde 25 fiyat artışı olacak.

Yeni Bilet Ücretleri

İzmir'de yeni bilet ücretleri şöyle:

İzmirim Kart ile tam biniş: 25 TL

25 TL 60 yaş üzeri vatandaşlar için biniş ücreti: 20 TL

20 TL Öğretmen: 17,72 TL (zam yapılmadı)

17,72 TL (zam yapılmadı) Öğrenci biniş ücreti: 10 TL

10 TL 65 yaş: Ücretsiz

Ücretsiz Öğrenci abonman aylık 100 biniş: 480 TL (zam yapılmadı)

90 dakika içinde yapılan aktarmalar ücretsiz olmaya devam edecek. Ayrıca, 05-07 arası ve 19 ve 20 saatleri arası yüzde 50 indirimli seyahat edilecek.

Diğer Tarifelerde Zamlı Fiyatlar

B Tarifesi (Çevre İlçeler): Tam 25,88 TL / Öğrenci 10,35 TL

Tam 25,88 TL / Öğrenci 10,35 TL C Tarifesi (Gittiğin Kadar Öde): İlk 10 km tam 23,55 TL, km başına 0,78 TL

İlk 10 km tam 23,55 TL, km başına 0,78 TL D Tarifesi (Uzun Mesafe Hatlar): Tam 55,18 TL / Öğrenci 19,42 TL

Tam 55,18 TL / Öğrenci 19,42 TL E Tarifesi (Kampüs Ring): Tam 25 TL / Öğrenci 2,77 TL

Tam 25 TL / Öğrenci 2,77 TL F Tarifesi (Baykuş Hatları): Tam 55,13 TL / Öğrenci 19,79 TL

Tam 55,13 TL / Öğrenci 19,79 TL G Tarifesi (Havalimanı Hatları): Tam 55,13 TL / Öğrenci 39,98 TL



