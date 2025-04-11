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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail terör devletidir

4. Antalya Diplomasi Forumu Resmi Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Savaşta dahi olsa meşru bir devlet böyle hareket eder mi? Bunun adı devlet terörü değil midir? Onun için İsrail terör devletidir" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2025 15:58, Son Güncelleme : 11 Nisan 2025 16:18
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail terör devletidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu Resmi Açılış Töreni"nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

"(Antalya Diplomasi Forumu) Çatışmaların yerine diyaloğu, kutuplaşmanın yerine ortak aklı ve küresel vicdanı tercih ettiğimizi bir kez daha ilan ediyoruz"

"Dünya 5'ten büyüktür, çünkü insanlık 5'ten büyüktür"

"Biz bu coğrafyanın sadece sakinleri değiliz, aynı zamanda sahipleriyiz. Bin yıldır buradayız. İnşallah daha nice asırlar boyunca yine burada olacağız"

"Biz çatışmanın değil uzlaşmanın, kan, gözyaşı, acı ve gerilimin değil refahın egemen olduğu bölge görmek, evlatlarımıza böyle bir dünya bırakmak istiyoruz"

"İsrail'in katliamlarına sessiz kalmak bu suça ortak olmaktır"

"İsrail 1,5 senedir en temel insan haklarını hiçe sayarak, uluslararası hukuku ayaklar altına alarak Filistin halkına karşı apaçık bir soykırım uyguluyor"

"Savaşta dahi olsa meşru bir devlet böyle hareket eder mi? Bunun adı devlet terörü değil midir? Onun için İsrail terör devletidir"

"(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Bu zulme itiraz etmek, olabilecek en güçlü tepkiyi vermek bizim sadece kardeşlik değil aynı zamanda insanlık vazifemizdir"

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