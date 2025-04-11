MEB Şube Müdürlerinin Yer Değiştirme Kılavuzu Yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından il/ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürlerinin 2025 yılı yer değiştirme işlemlerine ilişkin kılavuz yayımlandı.
İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürlerinin bölge hizmetine bağlı
ve isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri; Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin
Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında
Yönetmelik çerçevesinde 2025 yılı yer değiştirme takvimine göre yürütülecek.
Şube müdürlerinin yer değiştirmeleri, tercihleri dikkate alınarak yer değiştirmeye esas puan üstünlüğüne göre elektronik ortamda Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilecek. Puanların eşitliği halinde, sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi ile Bakanlık bünyesinde geçen memuriyetteki toplam hizmet süresi dikkate alınacak.
Yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin sonuçlar, personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.
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