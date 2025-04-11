Başkentte bazı noktalarda elektrikli araç şarj istasyonlarına park yasağı getirildi

Erdoğan, Özel'e 500 Bin TL'lik Tazminat Davası Açtı
Erdoğan, Özel'e 500 Bin TL'lik Tazminat Davası Açtı
Euro 3 yılın zirvesinde! Dolarda değer kaybı sürüyor
Euro 3 yılın zirvesinde! Dolarda değer kaybı sürüyor
Bakan Tunç: Önemli bir yargı paketi Meclis'in gündemine gelecek
Bakan Tunç: Önemli bir yargı paketi Meclis'in gündemine gelecek
TCMB Faiz Kararı Öncesi Ekonomistlerin Tahminleri
TCMB Faiz Kararı Öncesi Ekonomistlerin Tahminleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail terör devletidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail terör devletidir
Altın Fiyatları Rekor Kırarken Dolar Düşüyor
Altın Fiyatları Rekor Kırarken Dolar Düşüyor
Maaş promosyonunda yeni rekor TBMM'de
Maaş promosyonunda yeni rekor TBMM'de
İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam Geldi
İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam Geldi
Bakan Şimşek'ten CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
Bakan Şimşek'ten CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
Bakan Yumaklı'dan işletmelere 'tavuk döner' uyarısı
Bakan Yumaklı'dan işletmelere 'tavuk döner' uyarısı
Nisan Ayı Sıfır Otomobil Kampanyaları: Markalar Yarışıyor
Nisan Ayı Sıfır Otomobil Kampanyaları: Markalar Yarışıyor
Bakan Işıkhan: 110 Yeni İlaç Geri Ödeme Listesine Eklendi
Bakan Işıkhan: 110 Yeni İlaç Geri Ödeme Listesine Eklendi
Antalya Havalimanı'nın Kapasitesi 82 Milyona Çıkıyor
Antalya Havalimanı'nın Kapasitesi 82 Milyona Çıkıyor
Otomobil Tankere Çarptı: 1'i Polis, 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Otomobil Tankere Çarptı: 1'i Polis, 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Ticaret Bakanlığı'ndan Kaçakçılıkla Mücadelede %46'lık Artış
Ticaret Bakanlığı'ndan Kaçakçılıkla Mücadelede %46'lık Artış
Edirne'de Rüşvet Operasyonu: 38 Memur Adliyeye Sevk Edildi
Edirne'de Rüşvet Operasyonu: 38 Memur Adliyeye Sevk Edildi
Antalya Diplomasi Forumu Başladı: Dünya Liderleri Bir Arada
Antalya Diplomasi Forumu Başladı: Dünya Liderleri Bir Arada
İndirim Kısa Sürdü: Benzin Tekrar Zamlanacak!
İndirim Kısa Sürdü: Benzin Tekrar Zamlanacak!
Türkiye'de Hava Durumu: Kar ve Yağmur Uyarısı
Türkiye'de Hava Durumu: Kar ve Yağmur Uyarısı
İstanbul'u lodos vurdu! Bina yıkıldı, çatılar uçtu, elektrikler kesildi...
İstanbul'u lodos vurdu! Bina yıkıldı, çatılar uçtu, elektrikler kesildi...
Kütahya'da trafik kazası! Çok sayıda yaralı var
Kütahya'da trafik kazası! Çok sayıda yaralı var
Murat Ağırel ve Timur Soykan serbest bırakıldı
Murat Ağırel ve Timur Soykan serbest bırakıldı
Ege beşik gibi sallandı! Depremler peş peşe geldi, işte ilk veriler
Ege beşik gibi sallandı! Depremler peş peşe geldi, işte ilk veriler
Benzinin litre fiyatına bir indirim daha geldi
Benzinin litre fiyatına bir indirim daha geldi
Ankara'da okullar yarın için tatil edildi
Ankara'da okullar yarın için tatil edildi
'Muğla'da hastalara fazla radyoaktif madde verildi' iddialarına açıklama
'Muğla'da hastalara fazla radyoaktif madde verildi' iddialarına açıklama
Bakan Tunç: Görevini layıkıyla yapan binlerce hakim-savcımız var
Bakan Tunç: Görevini layıkıyla yapan binlerce hakim-savcımız var
Ünlü markanın köftesinde zararlı bakteri tespit edildi
Ünlü markanın köftesinde zararlı bakteri tespit edildi
Trump'ın gümrük vergisi politikası altına rekor yeniletti
Trump'ın gümrük vergisi politikası altına rekor yeniletti
İkinci el araç fiyatları yeniden yükselişe geçti
İkinci el araç fiyatları yeniden yükselişe geçti
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Başkentte bazı noktalarda elektrikli araç şarj istasyonlarına park yasağı getirildi

Başkentte Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) aldığı kararla, elektrikli araç şarj istasyonlarına, şarj edilen araçlar haricinde park yapılması yasaklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2025 16:20, Son Güncelleme : 11 Nisan 2025 16:21
Yazdır
Başkentte bazı noktalarda elektrikli araç şarj istasyonlarına park yasağı getirildi

Bazı noktalarda elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurulması ihalesini kazanan bir şirket, buralara fosil yakıtlı araçların park etmesi nedeniyle elektrikli araç kullanıcılarına hizmet veremeyip, ticari zarara uğradıklarını belirterek UKOME'ye başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren UKOME, Çankaya ile Altındağ'daki 36 araçlık 6 otopark alanının, şarj edilecek elektrikli araçlara tahsis edilerek bu alanlara park yasağı getirilmesine karar verdi.

Karar doğrultusunda bu alanlardaki trafik işaret ve levhalarının altına "şarj edilen araç harici park etmek yasaktır" uyarısını içeren levhalar eklendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber