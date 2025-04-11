Bakan Tunç: Önemli bir yargı paketi Meclis'in gündemine gelecek

Tunç, Kütahya Adalet Sarayı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, adalet hizmetlerinin daha kaliteli mekanlarda verilebilmesi, adliye çalışanlarının daha kaliteli hizmet sunabilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Adaletin haklıya hakkını gecikmeden vermek anlamına geldiğini belirten Tunç, "Adalet, toplumsal barışın, huzurun teminatıdır. Devletin, mülkün temelidir, adalet. Devletin gayesi, adaleti sağlamaktır. Adaleti gerçekleştirebilmek için hukuk devleti, şarttır." diye konuştu.

Tarafsız ve bağımsız yargının önemine değinen Tunç, şunları kaydetti:

"Türkiye, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. 'Türkiye, hukuk devletidir' dediğimde 'Adalet Bakanı, niye bunu sık tekrar ediyor?' diyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, demokratik bir hukuk devletidir. Yargımız, her zamankinden bağımsız ve tarafsızdır. Bunu, hazmedemeyenler var. Bugün, 'Türkiye, hukuk devletidir' dediğimde bundan rahatsız olanlar, 27 Mayıs, 28 Şubat, 12 Eylül yargısından hiç rahatsız olmuşlar mıdır? Yargı tarihimize baktığımızda, maalesef vesayetçi yargı anlayışının etkisinde olduğu dönemler oldu, ama o artık geride kaldı. O günleri geride bıraktık. Bugün demokratik hukuk devletine saygılı, milli iradenin yanında duran, darbecileri, cuntacıları yargılayan, yolsuzluktan da teröristten de hesap soran, millet adına karar veren bir yargı sistemimiz var."

Tunç, Türk yargısının son 1 yılda 13 milyon 900 bin karar verdiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bunların içerisinde birkaç istisnai karardan yola çıkarak, o da kendi içerisinde denetime tabi, istinafıyla, temyiziyle, ilk derecede verilen bir karardan yola çıkarak yargının bağımsız ve tarafsız olmadığını söylemek, insafsızlıktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yargı, 3 dereceli bir denetim mekanizmasından geçer. İstinafı, itiraz mekanizmaları, Yargıtay'ı, temyizi, Anayasa Mahkemesine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru hakkı vardır. Tüm hak arama yolları, ülkemizde sonuna kadar açıktır."

- Nitelikli hukukçuların yetişmesine önem veriliyor

Adalet Bakanı Tunç, 2002'de sadece 78 müstakil adalet binası varken bugünkü açılış töreniyle bu sayının 382'ye ulaştığını, yatırım programlarında 68 adliye binası daha bulunduğunu ve bunlardan 27'sinin de inşaat halinde olduğunu söyledi.

Her hafta çeşitli yatırımların temelini attıklarını aktaran Tunç, "Programda, 43 ceza infaz kurumu var, 10'u inşaat halinde, 7 adli tıp, 1 personel eğitim merkezi, 1 denetimli serbestlik, 1 çocuk adalet merkezinin yapımı devam ediyor ve 120 mahallede adalet personelimize, hakim, savcılarımıza yönelik konut çalışmalarımız da devam ediyor. Onları da önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tunç, etkin insan kaynağını karşılamak için hakim, savcı sayısı başta olmak üzere adalet personeli sayısını da artırmanın gayreti içinde olduklarını anlatarak, son 2 yılda 3 bin 369 hakim ve savcının sisteme katıldığını söyledi.

Yargının insan unsurunu daha da güçlendirecek en önemli hususun hukuk fakültelerindeki eğitimin kalitesi olduğunu dile getiren Tunç, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki üniversite sınavından itibaren hukuk fakültelerine girişte artık başarı sıralaması, ilk 100 bine giren öğrencilerimiz hukuk fakültelerini kazanabilecek. Bu da başarıyı artıracak önemli bir husus. Hukuk fakültelerinde artık bundan sonra ikinci öğretim, dikey geçiş, meslek yüksek okullarından geçişler yok. Dolayısıyla hem akademik kadronun güçlenmesi hem de özellikle hukuk eğitiminin kalitesini daha da artırarak inşallah daha kaliteli, nitelikli hukukçuların yetişmesi noktasındaki çalışmalara da önem veriyoruz."

Tunç, Ulusal Yargı Ağı Sisteminin (UYAP) 23 milyon kullanıcısı olduğunu belirterek, "UYAP ile 3 milyon 49 bin elektronik duruşma yapılmış ve 6 milyon 302 bin SEGBİS görüşmesiyle özellikle zamandan da tasarruf edilmiş; 276 milyon elektronik tebligatta milyonlarca ağacın kesilmesi önlenmiş." dedi.

Yargıdaki iş yükünü azaltmak için alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini geliştirmeye de önem verdiklerini ifade eden Tunç, şunları aktardı:

"Arabuluculuk, 2013 yılında başlamıştı ihtiyari olarak, şu ana kadar 7 milyon 124 bin 880 dosyanın 4 milyon 534 bini anlaşmayla sonuçlandı. Yani yüzde 65'i. Eğer arabulucuda uzlaşılmasaydı adliyeye intikal edecekti. Bu da yüzlerce mahkemenin görev yapmasını gerektirecek bir durumdu. Dolayısıyla arabuluculuğu daha da geliştirmek, zorunlu arabuluculuğun kapsamını biraz daha genişletmek istiyoruz."

- "Meclisin gündemine ceza adaletiyle ilgili önemli bir yargı paketi gelecek"

Bakan Tunç, Dördüncü Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin kamuoyuyla yakın zamanda paylaşıldığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sisteminin tesisi noktasında 264 önemli hedef var. Bunları inşallah önümüzdeki 4 yıl içerisinde, kısa, orta, uzun vadeli planlar şeklinde inşallah gerçekleştireceğiz. Bir kısmı yasal düzenleme gerektiriyor. Önümüzdeki günlerde, çok kısa bir zaman içerisinde meclisin gündemine ceza adaletiyle ilgili önemli bir yargı paketi gelecek ve özellikle ceza adaletinin hem soruşturma kısmı hem kovuşturma kısmı hem de infaz aşamasıyla ilgili önemli yasal düzenlemeleri, milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz. Onun dışında hukuk yargılamaları ve idari yargılama süreçlerinin hızlandırılmasıyla ilgili ikinci bir paketimiz olacak ve onu da meclis yaz dönemi için ara vermeden önce milletvekillerimizin takdirlerine arz etmek istiyoruz.

Burada özellikle 5 önemli amacımız var; adli teşkilatımızın kurumsal kapasitesini güçlendirmek ve süreçleri daha da hızlandırmak. Uzun süren duruşmalar yerine daha kısa sürede duruşma verilerek ve duruşmalarının özellikle ceza mahkemesinde kesintisiz yapılması ilkesini uygulamak, hem istinaf da uzamayı engellemek hem de temyiz sürecinde gecikmeksizin karar verilmesinin yollarını aşacak birtakım yasal düzenlemeler ve idari uygulamaları inşallah hayata geçeceğiz."

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Tunç, yeni adliye binasını gezdi ve personelle sohbet etti.

Açılış töreni öncesi Kütahya Valiliğini ziyaret eden Adalet Bakanı Tunç'u, Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Adil Biçer ve Mehmet Demir, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Savaş Tek ve AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler karşıladı.

Vali Işın, şeref defterini imzalayan Tunç'a kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.