Fidan: Türkiye krizlerin tam kalbinde, çözümün de merkezinde duran bir ülke

Bakan Fidan, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'nun resmi açılışında katılımcılara hitap etti. Fidan, dünyanın dört bir yanından ADF'ye katılan yetkilileri selamlayarak konuklara "Antalya'ya hoş geldiniz." diye konuştu.

ADF'nin Rolü ve Önemi

ADF'nin sadece bir forum değil, aynı zamanda insanlığın ortak vicdanını temsil eden bir fikir zemini inşa edilen bir yer olduğuna işaret eden Fidan, "Olağanüstü gelişmelerin yaşandığı bir dönemde bu forumu gerçekleştiriyoruz." dedi. Forumun her yıl büyüdüğünü belirten Fidan, kuzeyle güneyi, doğuyla batıyı, devlet adamlarıyla düşünce insanlarını, diplomatlarla gençleri aynı masa etrafında buluşturduğunu vurguladı. Hakan Fidan, ADF'nin bu yıl da farklı sesleri, perspektifleri ve çözüm arayışlarını bir araya getirdiğine dikkat çekti. ADF'nin ruhunu oluşturan temel değerlerin çok seslilik, kapsayıcılık ve ortak akıl olduğunu ifade etti.

Antalya Diplomasi Forumu'nun Etkisi

ADF'nin uluslararası alanda kısa sürede marka değerine ulaştığını belirten Fidan, "Uluslararası düzeyde etkisi, itibarı ve geniş katılım profili ile forumumuz öne çıkmış durumdadır." dedi. Bu yönüyle Antalya Diplomasi Forumu'nun dünya çapında bir ihtiyaca cevap verdiğini vurguladı. Fidan, ADF'nin bu yılki temasının "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" olduğunu hatırlatarak forumun zengin tema, derin perspektif ve çözüm arayışı açısından son derece anlamlı bir yapıda olduğuna dikkat çekti.

Diplomasinin Yeni Dönemi

Bakan Fidan, ADF'de arabuluculuktan bölgesel ve küresel işbirliğine kadar birçok konuda çözüm yollarının ele alınacağını belirtti. "Bugün diplomasiyi koridorlardan ve masalardan ibaret görmek yanlış olur" diyen Fidan, diplomasinin doğasının kökten değiştiğine dikkat çekti. Uluslararası ilişkilerin bugün görülmez ağlarla örülü dinamik bir evreni temsil ettiğini söyledi. Fidan, bilginin yolculuğu gibi uluslararası krizler ve mücadelelerin de hızla yayıldığını belirtti.

Yeni Tehditler ve Uluslararası Düzen

Diplomasinin artık sadece devletler arası bir araç olmadığını, insanlığın ortak geleceğini şekillendiren bir zihin işi haline geldiğini vurgulayan Fidan, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde küresel bir dönüşüm yaşandığını ifade etti. Geleneksel tehdit algılarına yenilerinin eklendiğini ve ülkeler arasındaki güvenin zedelendiğini belirten Fidan, zamanın ruhunun artık çok kutuplu bir uluslararası düzene işaret ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin Duruşu ve Rolü

Bakan Fidan, "Türkiye krizlerin tam kalbinde, gerilimlerin orta yerinde ama çözümün de merkezinde duran bir ülkedir." dedi. Türkiye'nin bu duruşunun "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen bağımsız ve proaktif dış politika vizyonundan" güç aldığını vurguladı. Fidan, uluslararası düzlemde adaletin ve hakkın sesi olabilmenin cesaret gerektirdiğini belirtti.

Bölgesel İşbirliği ve Çözüm Arayışları

Fidan, bölgedeki yeni ortaklıklar ve mekanizmalar tesis ederek barış ve istikrar ürettiklerini belirtti. "İnanıyoruz ki bölgedeki sorunların kalıcı çözümü dış müdahaleler yerine bölge ülkelerinin kendi sorunlarını kendilerinin çözmesiyle mümkündür." dedi. Komşularını çözümlerin birer parçası olarak gördüklerini belirten Fidan, "Bölgemiz güç çekişmelerinin değil, karşılıklı saygı ve işbirliğinin yeşerdiği bir coğrafya olmak durumundadır." dedi.