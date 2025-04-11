Parkta Kız Öğrenciye Akran Şiddetine İnceleme

ANKARA'da bir grup liseli kız öğrencinin, parkta başka bir kız öğrenciyi darbettiği anlar cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü üzerine polis inceleme başlattı.

Olayın Meydana Geldiği Yer ve Detaylar

Olay, Keçiören ilçesinde bir parkta meydana geldi. Meslek lisesinde eğitim gören bir grup kız öğrenci, başka bir kız öğrenciyi darbetti. Gruptakiler, öğrencinin saçından çekip, tekme atarken, bir taraftan da özür diletip, şikayetçi olmaması için tehdit etti.

Vatandaş Müdahalesi ve Sonrası

Parktan sonra caddede de aynı şekilde öğrenciyi darbeden gruba, yoldan geçen bir vatandaş müdahale etti. Vatandaşın müdahalesiyle öğrenci, gruptan uzaklaştı. Darp anına ilişkin video sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı.