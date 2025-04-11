112 Acil Çağrı Merkezlerine Asılsız İhbar Cezaları Artıyor

Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kanun teklifinin 32 maddeden oluştuğunu söyledi.Anayasa Mahkemesi'nin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı hükümlerini iptal etmesi dolayısıyla yasal düzenlemelere gidildiğini belirten Güler, Anayasa Mahkemesi'nce verilen iptal kararlarının oluşturacağı hukuki boşluğun doldurulacağını, uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin giderileceğini, mahkeme kararlarının gerekçelerine uygun olarak iptal edilen hükümlerin kanunla düzenleneceğini açıkladı.

Kamu Çalışanlarının Özlük Hakları ve Kanunlaştırma

Teklif ile kamu çalışanlarının özlük haklarının korunarak kanunlaştırılacağını aktaran Güler, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen düzenlemelerin önemli bir kısmının aynen korunduğunu, bazılarının ise günün koşulları içinde yeniden düzenlendiğini belirtti.AK Parti Grup Başkanı Güler, düzenlemeyle "Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun" un adının "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun" şeklinde değiştirileceğini, teklifte buna benzer uyum düzenlemelerinin yapıldığını dile getirdi.

112 Acil Çağrı Merkezlerine Asılsız İhbarlar

Güler, 112 Acil Çağrı Merkezlerine yapılan asılsız çağrıların son dönemde ciddi oranda arttığını belirterek, "2024 yılı boyunca alınan yaklaşık 103 milyon çağrının yüzde 28,46'sının, 2025 yılının ilk üç ayında ise 14,6 milyon çağrının yüzde 30'unun asılsız olduğu ortaya çıkmıştır." dedi. Bu durumun gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verdiğini ve çalışan personelin iş yükünü artırdığını belirtti. Bu konuda idari para cezalarında artırıma gidileceğini söyledi.

Yasal Düzenlemeler ve Hukuki Boşlukların Doldurulması

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı ve gerekçesiyle uygulamada karşılaşılan sorunlar dikkate alınarak 5326 Sayılı Kanun'da düzenleme yaptıklarını aktaran Güler, "Düzenlemeyle hem idarenin bütünlüğünün sağlanması hem bugüne kadar uygulanmakta olan özlük hakları ve diğer haklarında hukuki bir boşluk doğmaması adına bu düzenlemeyi bugün itibarıyla Meclis Başkanlığımıza sunmuş olduk." dedi.

Özgür Özel'in Açıklamaları ve Eleştiriler

Güler, Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması üzerinden yalan, yanıltıcı bilgilerle kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığını söyledi. Özel'in bugün yaptığı açıklamayı "ülkenin gerçekliğinden, hukuk devleti, anayasal devlet ilkelerinden uzak" olarak nitelendiren Güler, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i eleştirdi.

Türkiye Anayasal Hukuk Devleti

Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun "siyasi yasaklı" olması halinde "kağıt üzerinde" aday belirleyeceklerini söylediği açıklamasını eleştirerek, "Bu ifade, tam bir cuntacı aklıdır." değerlendirmesinde bulundu. Özel'in açıklamasını takip eden gazetecilerin açıklamayı alkışlamasını da eleştiren Güler, CHP Genel Başkanı'na yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ve Türkiye

AK Parti Grup Başkanı Güler, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Filistin'de yaşanan katliama tepki göstermeyen meclisin Türkiye'ye açıklama yapmasına karşı eleştirilerini dile getirdi. Güler, Avrupa Konseyi'nin bu tutumunu kınadı.

TÜSİAD'a Yönelik Eleştiriler

AK Parti Grup Başkanı Güler, TÜSİAD'ın açıklamalarından bir bölümünü paylaşarak tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı'nın bazı şirketlere nefret ve ayrımcılık kokan iddialarına karşı TÜSİAD'ın sessiz kalmasını eleştirdi. Türkiye'nin anayasal bir hukuk devleti olduğuna işaret eden Güler, herkesin Anayasa'nın 10'uncu maddesi kapsamında kanunlar önünde eşit olduğunu vurguladı.