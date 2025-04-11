Lisede Zehirlenme Vakası: 9 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Atatürk Anadolu Lisesi'nden 9 öğrenci, dışarıdan yedikleri yemek nedeniyle zehirlendi. 9 öğrenci, hastaneye kaldırıldı.

Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrencilerden bazıları, öğle arasında dışarı çıktıklarında okul çevresinde bulunan kafe ve restoranlarda yemek yedi. Yemeklerinin ardından okula dönen öğrencilerde, karın ağrısı şikayeti başlaması üzerine durum öğretmenlere bildirildi. Öğretmenlerin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri çağırıldı.

Okula gelen sağlık ekipleri tarafından, rahatsızlanan 9 öğrenci, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve çevre hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, 2 gün önce okul bölgesindeki döner satan işletmelerden numune alındığı ortaya çıktı.