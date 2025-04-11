Erdoğan ve Barzani Antalya'da Terörle Mücadeleyi Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşmesinde, terör örgütleriyle mücadelede Türkiye ile bölgesel yönetimin dayanışmasının önemli olduğunu, Türkiye'nin Kalkınma Yolu projesinden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin de azami ölçüde faydalanmasını istediğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan ile Barzani'nin, Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki görüşmesinin ardından açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Irak ilişkileri ve IKBY ile işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kuzey Irak'ta hükümet kurma sürecinin bir an önce tamamlanmasının bölgenin istikrarı için önem arz ettiğini, Kerkük'teki durumun da Türkiye tarafından yakından izlendiğini ifade etti. Erdoğan, terör örgütleriyle mücadelede Türkiye ile bölgesel yönetimin dayanışmasının önemli olduğunu, Türkiye'nin Kalkınma Yolu projesinden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin de azami ölçüde faydalanmasını istediğini belirtti.