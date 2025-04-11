Türkiye-Suriye İlişkilerinde Yeni Dönem Başlıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan ile Şara'nın Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Suriye ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Politikası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Suriye'de yeniden kaos yaşanmasını isteyenlere fırsat verilmemesini memnuniyetle karşıladığını, gelecek yılların Suriye'de istikrarın, refahın ve huzurun yılları olacağını ifade etti. Türkiye'nin, Suriye'ye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması için diplomatik çabalarını sürdüreceğini dile getiren Erdoğan, Suriye ile ticari ve ekonomik alanda işbirliğini canlandırmak için gayretlerin artırılması gerektiğini, diğer alanlarda da atılacak adımların değerlendirilebileceğini kaydetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Suriye'nin yeniden istikrara kavuşması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edeceğini belirtti.