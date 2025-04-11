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Galatasaray ligde 10. kez kalesini gole kapadı

Galatasaray, Samsunspor mücadelesiyle Trendyol Süper Lig'de bu sezon 10. kez gol yemeden maçı tamamladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2025 22:22, Son Güncelleme : 11 Nisan 2025 22:23
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Galatasaray ligde 10. kez kalesini gole kapadı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı ve puanını 74'e çıkardı. Aslan bu sonuçla şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 6 puana çıkardı.

Müsabakayı gol yemeden tamamlayan Galatasaray ayrıca Süper Lig'de bu sezon kalesini de 10. kez gole kapadı. Sarı-kırmızılılar, 2024-2025 sezonunda ligde oynadığı 29 müsabakada kalesinde 27 gol gördü.

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