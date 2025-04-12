12 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin PM ve YDK üyeleri ve milletvekilleriyle Anıtkabir'i ziyaret edecek, PM toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Diplomasi Forumu'nda, "Yeni Dönemde İklim Diplomasisi ve Liderlik Paneli"ne iştirak edecek.

(Antalya/13.30)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret edecek, partisinin Ramada Otel'de düzenlenecek genişletilmiş il divan toplantısında konuşacak.

(Konya/12.00/16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 4. Antalya Diplomasi Forumu, "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla ikinci gününde devam edecek.

(Antalya)

2- Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenecek.

(Antalya)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Gazze'nin Minarelerinden Yükselen Çağrı" Birinci Türkiye Alimler Konferansı'nın açılış programına katılacak.

(İstanbul/11.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 31. haftasına; TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe, Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor ve Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/16.00/Muğla/İstanbul/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 34. haftası; Uğur Okulları İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ve Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/16.00/Şanlıurfa/19.00)

3- Nesine 2. Lig'in 31. haftası, gruplarda oynanacak 6 maçla başlayacak.

4- Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2025 yılı 1. olağan toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak.

(İstanbul/10.30)

5- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 25. haftasına; Onvo Büyükçekmece Basketbol-Semt 77 Yalovaspor, Galatasaray-Bursaspor Yörsan ve Türk Telekom Mersinspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.30/20.30/Ankara/18.00)

6- Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçları oynanacak. Fenerbahçe Medicana-Galatasaray Daikin ve VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/13.30/18.00)