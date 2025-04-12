Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 27,60'tan 29,37'ye çıktı.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, cari ay sonu beklentisi yüzde 42,5 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 39,24'e yükseldi.

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