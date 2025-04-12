Kayseri'de zincirleme kaza! 11 araç birbirine girdi
Kayseri Melikgazi ilçesinde 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2025 07:31, Son Güncelleme : 12 Nisan 2025 07:31
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Gesi Fatih Mahallesi Gesi Caddesi'nde 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası trafikte bir süre aksama yaşandı, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.